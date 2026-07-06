La Junta garantizará por ley incentivos y ventajas económicas para las empresas que acrediten una reducción de su brecha salarial

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a establecer incentivos y ventajas económicas para aquellas empresas que acrediten una reducción de su brecha salarial, así como para aquellas pequeñas empresas que implanten planes de igualdad de manera voluntaria.

Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad, Sara Simón, momentos antes de presidir una nueva sesión del Consejo Regional de la Mujer, explicando que todas estas cuestiones estarán garantizadas en la Ley de Medidas para Reducir las Brechas de Género en el Ámbito Económico de Castilla-La Mancha, conocida como Ley de Brecha Salarial.

El texto será sometido a consulta pública en los próximos días, con la intención de que el Consejo de Gobierno lo apruebe al inicio del otoño para iniciar su trámite parlamentario.

"Esta ley nos ayudará a poner en marcha proyectos y políticas fundamentales, como la implantación de una Estrategia Regional de los Cuidados, la creación de un observatorio regional sobre brechas económicas y la creación de un portal estadístico, además de un plan regional para el liderazgo y el emprendimiento femenino con medidas muy específicas", ha asegurado.

"Una ley pionera"

Simón ha recordado que se trata de "una ley pionera en el país" y que ha requerido "un trabajo intenso y extendido en el tiempo".

"El texto del anteproyecto está enriquecido, desde su inicio, con las aportaciones de asociaciones, entidades públicas y privadas y universidades. Y se ha acordado tanto con los sindicatos como con las organizaciones empresariales, persiguiendo el objetivo marcado por el presidente regional, Emiliano García-Page, de que la ley nazca con consenso pleno", ha indicado la consejera.