Andicoberry asegura que Page "elige proteger a Sánchez" a pesar del "profundo deterioro político y moral" del PSOE

"Mucho ruido y pocas nueces", estas han sido las palabras de Tania Andicoberry, diputada regional del Partido Popular, tras escuchar las declaraciones que Page ha vertido sobre Pedro Sánchez en su entrevista para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La diputada ha respondido en rueda de prensa que "la gran contradicción de Page" es que "dice mucho pero hace poco" y que "a la hora de actuar no hace absolutamente nada y elige seguir protegiendo al PSOE y a Pedro Sánchez"

Una incoherencia que, según ha asegurado la popular, "es lo que no les cuadra a la inmensa mayoría de los castellanomanchegos". Andicoberry ha reconocido la sinceridad de Page al admitir "un profundo deterioro político y moral" en el seno socialista y ha lanzado una pregunta: "Si estamos sufriendo un deterioro profundo político y moral en el Partido Socialista, ¿por qué Emiliano García-Page se niega a actuar contra eso que denuncia?".

En su comparecencia le ha recordado a Page que "tiene ocho diputados en el Congreso que podrían terminar la legislatura de Pedro Sánchez mañana mismo" y ha sentenciado que "Emiliano García-Page prefiere proteger a Emiliano García-Page antes que proteger a Castilla-La Mancha y a España".

"El Gobierno de España está rodeado y asolado por los escándalos" y según ella "hay que sacar al socialismo de España y de Castilla-La Mancha" para traer un cambio de ciclo que "implique crecimiento, poner a las personas primero y políticas eficaces y eficientes para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

La popular en Castilla-La Mancha ha asegurado que desde su partido están trabajando con el objetivo de ganar las elecciones y "conseguir la confianza de los castellanomanchegos".

"Castilla-La Mancha no merece resignación, no merece rutina, no merece inercia. Merece trabajo, oportunidades, futuro, ilusión y merece lo que puede ofrecerles el Partido Popular", ha sentenciado Andicoberry.