Núñez defiende que con el agua de la región "tienen que regar primero los castellanomanchegos"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha expresado que "el campo de la región necesita agua", por lo que garantizar este recurso "debe ser la principal prioridad política para asegurar el presente y el futuro de miles de agricultores y ganaderos de la región".

Así lo ha expresado durante una entrevista en el programa 'Agropopular' de COPE en Membrilla (Ciudad Real), asegurando que la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España permitirá impulsar un gran Pacto Nacional por el Agua que ponga fin a "años de falta de planificación, incumplimientos y ausencia de decisiones por parte de los dirigentes socialistas".

Para Núñez, la prioridad en el uso de los recursos hídricos debe corresponder a la propia tierra. "Con el agua de Castilla-La Mancha tienen que regar primero los castellanomanchegos", ha afirmado, asegurando que este principio ya formaba parte del Pacto Regional por el Agua que él mismo promovió hace cinco años.

El campo de Castilla-La Mancha necesita una cosa por encima de cualquier otra: agua.



Por eso tengo claro que con un Gobierno de @NunezFeijoo impulsaremos un gran Pacto Nacional por el Agua.



Lo defenderé siempre con la misma firmeza, con el agua de Castilla-La Mancha tienen que… pic.twitter.com/ugom0e2fs5 — Paco Núñez (@paconunez_) July 4, 2026

"Cada vez menos agua"

El 'popular' ha lamentado que después de 11 años de Gobierno del PSOE en la comunidad y ocho en el país, agricultores y ganaderos "dispongan cada vez de menos agua para sacar adelante sus explotaciones".

Al respecto, se ha referido a la "grave incertidumbre" que sufren miles de familias y agricultores en La Mancha por la situación de los pozos de aguas prioritarias aún sin regularizar. Y ha alertado de que en 2027 finaliza la Directiva Marco del Agua, lo que puede poner en riesgo cerca del 70 % de los más de 7.000 pozos existentes en La Mancha.

Además, Núñez ha censurado que el Gobierno de Page "no haya desarrollado compromisos esenciales como la auditoría hídrica regional o el mapa de necesidades hídricas". Y ha reiterado que el Pacto Regional defiende que la cuenca cedente siempre tenga absoluta prioridad sobre el uso del agua.

Medidas fiscales

El presidente del PP castellanomanchego ha presentado un conjunto de medidas fiscales orientadas a mejorar la rentabilidad del sector y a favorecer la incorporación de jóvenes al campo.

Entre ellas, ha destacado una deducción del 25 % en el IRPF para los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria, además de deducciones fiscales para la compra de maquinaria agrícola y ganadera y para los gastos de formación y cualificación profesional.

También ha reiterado su compromiso de eliminar para agricultores y ganaderos el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para "facilitar la continuidad de las explotaciones familiares y hacer posible el relevo generacional en el campo".

Otra de las medidas es la simplificación administrativa, para acabar con la "excesiva burocracia que soporta el sector primario".

"Cuando yo sea presidente de Castilla-La Mancha y los castellanomanchegos así lo quieran, pondré en marcha un Programa de Desarrollo Agroalimentario para retener en la región el valor añadido que genera el sector primario, favoreciendo la transformación de los productos agrícolas y ganaderos en industria agroalimentaria", ha asegurado.

Además, ha anunciado un programa de industria complementaria al sector primario, con el objetivo de impulsar la fabricación de maquinaria agrícola en la comunidad. Para ello, promoverá la colaboración entre empresas, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Alcalá.

"Tenemos capacidad para convertir Castilla-La Mancha en el gran centro europeo de fabricación de maquinaria agrícola, generando empleo de calidad, reteniendo talento joven y reforzando el liderazgo de nuestro sector primario. Ese es el futuro que queremos para nuestra tierra", ha sentenciado.