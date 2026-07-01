Solo cinco ayuntamientos de Castilla-La Mancha aprueban en transparencia: Ciudad Real sobresale con un notable alto

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La transparencia de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la administración local.

Así lo refleja el último estudio elaborado por la plataforma internacional Dyntra, que sitúa el cumplimiento medio de los 56 municipios castellanomanchegos de más de 5.000 habitantes analizados en un escaso 21,85 %, una cifra que evidencia el amplio margen de mejora existente en el acceso de la ciudadanía a la información pública.

El informe, publicado este martes, analiza 184 indicadores relacionados con la transparencia institucional, la participación ciudadana, la información económica, la contratación pública, el urbanismo y los datos abiertos.

El resultado dibuja una comunidad muy desigual, con apenas un puñado de ayuntamientos que supera el aprobado y una mayoría que suspende de forma clara.

En cabeza del ranking aparece el Ayuntamiento de Ciudad Real, que alcanza un 86,96 % de cumplimiento tras superar 160 de los 184 indicadores evaluados.

Muy por detrás, aunque también con una calificación destacada, se sitúa Campo de Criptana, que obtiene un 71,74 % y se convierte en la gran referencia entre los municipios medianos de la región.

El podio lo completa Guadalajara, con un 70,65 %, seguida por Puertollano (65,76 %) y La Solana (53,26 %).

De hecho, estos cinco municipios son los únicos de toda Castilla-La Mancha que logran superar la barrera del 50 % de cumplimiento.

Suspensos en las capitales

Uno de los datos más llamativos del estudio es el discreto comportamiento de algunas de las principales ciudades de la comunidad.

La Roda ocupa la sexta posición con un 45,11 %, seguida de Alcázar de San Juan, con un 38,04 %. Por detrás aparecen Albacete, que obtiene un 35,87 %, y Toledo, capital regional, con un 35,33 %, ambas lejos de los primeros puestos de la clasificación.

Cierra el 'top 10' Valdepeñas, con un 30,43 %.

Tampoco destacan otras ciudades importantes. Tomelloso alcanza el 29,89 %; Talavera de la Reina se queda en el 26,63 %; Cuenca obtiene un 25,54 %; y municipios como Illescas, Manzanares o Sonseca no llegan siquiera al 20 %.

En el extremo opuesto aparece Ocaña, que ocupa el último lugar de la clasificación con solo seis indicadores cumplidos de los 184 analizados, lo que supone un 3,26 % de transparencia. Comparte ese porcentaje con Casas-Ibáñez, mientras que Tobarra y Tarazona de la Mancha registran un 3,8 %.

Castilla-La Mancha, entre las peores

El estudio también compara los resultados autonómicos y sitúa a Castilla-La Mancha entre las regiones con peores niveles de transparencia municipal del país.

Con una media del 21,85 %, la comunidad se encuentra prácticamente empatada con Extremadura (21,82 %) y Castilla y León (21,73 %), muy lejos de la Comunidad de Madrid, que alcanza un 51,11 % de cumplimiento y más que duplica los registros castellanomanchegos.

Desde Dyntra subrayan que el índice no pretende convertirse en un instrumento de confrontación política, sino en una herramienta técnica que permita a las administraciones detectar sus carencias y priorizar mejoras.

La plataforma recuerda que la transparencia no consiste únicamente en publicar información de manera puntual, sino en mantenerla permanentemente actualizada, accesible y comprensible para la ciudadanía.

Entre las principales deficiencias detectadas figuran la ausencia de organigramas completos y retribuciones de cargos públicos, la falta de publicación de agendas institucionales, declaraciones de bienes, actas y vídeos de los plenos municipales, así como información detallada sobre presupuestos, contratos, subvenciones y convenios.

Dyntra también recomienda facilitar el acceso a los portales de transparencia, mejorar las herramientas de participación ciudadana y ofrecer la información en formatos reutilizables y fáciles de localizar, evitando que quede dispersa o limitada a documentos PDF difíciles de consultar.