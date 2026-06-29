El PP de Castilla-La Mancha reprocha a Page su papel en Ferraz: "Infla las expectativas, pero no las materializa"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, haya "defraudado" a los castellanomanchegos con su intervención en el Comité Federal del PSOE del pasado sábado.

A Núñez no le han convencido las palabras que Page dirigió a Pedro Sánchez, una intervención en la que exigió a la dirección socialista responsabilidades por las recientes derrotas electorales y los casos de corrupción que sacuden al Gobierno de España y a la principal formación que la sostiene.

"Habla mucho y no hace nada", ha dicho Núñez sobre el barón díscolo, a quien ha afeado una actitud que, según el líder del PP, consiste en "quejarse en la puerta, pero después no hacer nada".

El jefe de la oposición regional ha advertido de que el comportamiento de Page respecto al presidente del Gobierno y líder de su partido se basa en "inflar unas expectativas en el ambiente para después no materializarlas".

Para Núñez, el secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha ha hecho de su última visita a Ferraz "un capítulo más del particular teatro" en el que ejerce "como actor principal", una actuación que finaliza "en lo de siempre".

Ante el Comité Federal, Page insistió en su petición de un adelanto electoral o una cuestión de confianza, una demanda que ya trasladó ante el mismo órgano el pasado año. Desde el PP, le han recordado que el PSOE de Castilla-La Mancha "tiene las herramientas" para forzar los comicios.

"Si los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha retiran su apoyo a Pedro Sánchez, se acabó la legislatura", ha advertido Núñez.

Además, ha considerado que, con la posición del presidente regional, Castilla-La Mancha "no gana" y ha considerado que a Page "solo le preocupa el PSOE" y "ha dejado de estar en el día a día" de la región, donde hay "graves problemas".

Al respecto, ha citado la situación de la educación en Castilla-La Mancha, con "niños en barracones, en colegios apuntalados o dando clase en aulas que habilita el Ayuntamiento" y ha afirmado que si gana las próximas elecciones, el PP aprobará un programa de mejora de centros educativos.