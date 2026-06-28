El PSOE de Castilla-La Mancha defiende "la valentía" de Page frente a Sánchez y el PP critica que no pidió su dimisión

El debate político en Castilla-La Mancha ha quedado marcado por las valoraciones cruzadas entre dirigentes del PSOE y del PP en torno al papel del presidente autonómico, Emiliano García-Page, su posición dentro del partido a nivel nacional y su relación con el Gobierno de España, en un contexto de tensión política por la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y el papel de los diputados socialistas castellanomanchegos en el Congreso.

Desde el PSOE, el presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha reivindicado la "coherencia y valentía" de García-Page frente al liderazgo del PP en la región, defendiendo que el presidente autonómico mantiene una posición firme en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha "gobierne quien gobierne en Madrid".

Godoy ha subrayado especialmente su postura en asuntos clave como el agua y la financiación autonómica, recordando el rechazo a los trasvases y la reivindicación de un modelo de financiación que garantice la igualdad entre territorios.

En su intervención, Godoy también ha puesto en valor la estabilidad del Gobierno regional, que atribuye a la gestión de García-Page, y ha destacado el papel de los alcaldes y concejales socialistas en toda la comunidad autónoma. Ha señalado que se trata de cargos públicos que desarrollan su labor en un contexto complejo, pero que —según ha defendido— mantienen un fuerte compromiso con sus municipios y con la mejora de los servicios públicos.

"Valentía y lealtad"

En la misma línea, el secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha expresado su respaldo al presidente autonómico, a quien ha agradecido su "valentía y lealtad" tanto en la defensa de los intereses del país como en el seno del partido. Bellido ha destacado las aportaciones de García-Page en el Comité Federal socialista y ha defendido que el PSOE no se organiza en torno a liderazgos personales, sino al servicio de la ciudadanía y de los representantes locales.

Además, ha subrayado la importancia de proteger el trabajo de los candidatos municipales del PSOE, asegurando que deben poder concurrir a las elecciones en condiciones adecuadas y con garantías, centrando el debate político en su gestión y no en cuestiones ajenas a su labor institucional.

También ha puesto en valor las políticas de desarrollo rural y lucha contra la despoblación, especialmente en la Sierra Norte de Guadalajara, donde municipios como Campisábalos habrían experimentado mejoras en servicios públicos, atracción de actividad económica y recuperación demográfica.

Desde el Partido Popular, el portavoz adjunto en las Cortes regionales, Santiago Serrano, ha criticado la posición del PSOE de Castilla-La Mancha en el ámbito nacional, asegurando que el apoyo de sus ocho diputados en el Congreso resulta determinante para la continuidad del Gobierno central. Serrano ha cuestionado la coherencia política del presidente autonómico, al considerar que sus mensajes críticos hacia la dirección nacional del PSOE no se traducen en decisiones efectivas.

El dirigente popular también ha señalado que García-Page ha evitado, a su juicio, adoptar posiciones más contundentes frente al Ejecutivo de Sánchez, y ha interpretado que el PSOE regional prioriza la estabilidad del partido en el Gobierno central frente a otras consideraciones políticas. En este sentido, ha reclamado una mayor coherencia entre las posiciones públicas y las decisiones parlamentarias del PSOE de Castilla-La Mancha.

El conjunto de declaraciones refleja las distintas lecturas políticas sobre el papel de García-Page dentro del PSOE y su relación con el Gobierno central, así como la creciente importancia del debate sobre la cohesión interna de los partidos y la influencia de las federaciones autonómicas en la política nacional.