La Junta presenta 30 alegaciones contra la planificación hidrológica de la Confederación del Guadiana

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un total de 30 alegaciones al documento de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dentro del proceso abierto para el periodo 2028-2033. El Ejecutivo autonómico rechaza de forma expresa la propuesta de anulación de concesiones de agua ya existentes al considerar que estas resultan esenciales para la viabilidad del sector agroalimentario regional.

Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, durante la clausura de la 63ª edición de Fercam, celebrada en Manzanares. Caballero ha sido tajante al señalar que el Gobierno autonómico “no está de acuerdo” con la alternativa planteada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, especialmente en lo relativo a la posible retirada de derechos de uso del agua ya concedidos.

El dirigente regional ha explicado que las alegaciones presentadas son el resultado de un proceso de participación que ha recogido más de 200 aportaciones procedentes de representantes del sector agrario, organizaciones profesionales y agentes afectados. Según ha detallado, estas contribuciones han permitido configurar una posición “clara y fundamentada” del Ejecutivo autonómico, que busca defender la rentabilidad de las explotaciones agrícolas sin renunciar a la sostenibilidad medioambiental.

En este sentido, el Gobierno regional insiste en la necesidad de compatibilizar la protección de los recursos hídricos con el mantenimiento de la actividad agraria. Caballero ha subrayado que la Junta no cuestiona la importancia de controlar la extracción de agua de los acuíferos, pero sí reclama que se utilicen sistemas de medición y control basados en la mejor tecnología disponible, con el fin de disponer de datos precisos sobre el estado real de los recursos hídricos.

Transparencia

Sin embargo, ha advertido de que este control no puede traducirse en la eliminación de concesiones vigentes que, según ha afirmado, son "imprescindibles" para la rentabilidad de muchas explotaciones y para garantizar la continuidad del tejido agroalimentario de la región. En palabras del vicepresidente segundo, la posición del Ejecutivo es "muy clara" y ha sido trasladada formalmente en el plazo de exposición pública del documento.

Caballero también ha instado al resto de administraciones y formaciones políticas a posicionarse públicamente sobre esta cuestión, cuestionando si han presentado alegaciones al mismo documento. En este sentido, ha reclamado transparencia a partidos como el Partido Popular y a distintas instituciones provinciales y locales, insistiendo en que "no basta con predicar, también hay que dar trigo".

Fercam, motor del sector agroalimentario

Durante su intervención en la clausura de la feria, Caballero ha puesto en valor la relevancia de la 63ª edición de Fercam, destacando su papel como punto de encuentro clave para el sector agroalimentario. Ha afirmado que, si el certamen no existiera, “habría que inventarlo”, debido a su importancia como escaparate de innovación, tecnología y maquinaria agrícola.

El vicepresidente ha subrayado que durante los cinco días de feria se han mostrado avances tecnológicos de última generación aplicados al campo, un sector que ha calificado como estratégico en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, los conflictos bélicos y la inestabilidad económica.

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la modernización del sector agrario, especialmente a través de ayudas económicas, líneas de crédito y subvenciones directas destinadas a facilitar la renovación de maquinaria agrícola. El objetivo, según ha explicado, es mejorar la rentabilidad de las explotaciones y favorecer la incorporación de nuevas tecnologías.

Crecimiento y consolidación de Fercam

Por su parte, el alcalde de Julián Nieva ha destacado el crecimiento sostenido de la feria desde que el actual equipo de Gobierno asumió su gestión en 2015. Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Manzanares, el certamen ha experimentado un aumento del 14% en el número de expositores, una ampliación de 8.000 metros cuadrados de superficie expositiva y una valoración de maquinaria expuesta que ronda los 50 millones de euros.

Nieva ha defendido además el incremento del presupuesto de la feria —que ha aumentado un 98 % en los últimos años— como una medida necesaria para garantizar su correcta organización y consolidación como una de las principales citas del sector agrícola a nivel nacional y europeo. En su opinión, este esfuerzo económico ha sido clave para situar a Fercam entre las ferias agroalimentarias más importantes del continente.

El regidor también ha vinculado la evolución del certamen con la situación económica del municipio, señalando que Manzanares presenta una realidad industrial sólida, con una tasa de desempleo estructural reducida y una de las rentas per cápita industriales más elevadas de la provincia de Ciudad Real.

En conjunto, tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento han coincidido en destacar el papel estratégico del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha, así como la necesidad de seguir impulsando la innovación, la sostenibilidad y la competitividad como pilares del desarrollo económico de la región.