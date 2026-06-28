La huelga ferroviaria de este lunes obliga a suspender 320 trenes en plena operación salida de las vacaciones

El Sindicato Ferroviario ha convocado para este lunes la primera de las dos jornadas de huelga de 24 horas previstas para este verano, una protesta que coincidirá con la operación salida de las vacaciones y que supondrá la cancelación de 320 trenes de alta velocidad, larga y media distancia.

La organización sindical denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la representación de los trabajadores, que permitieron desconvocar la huelga prevista entonces en Renfe. Asimismo, acusa a la compañía de promover el "abandono premeditado" del servicio de Renfe Mercancías.

Según la resolución de servicios mínimos aprobada por el Ministerio de Transportes, de los 360 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para este lunes dejarán de circular 98. En el caso de los servicios de media distancia, se cancelarán 222 de los 642 previstos. En total, la jornada de huelga afectará a 320 trenes.

Pese a ello, circularán 262 trenes de alta velocidad y larga distancia y 420 de media distancia dentro de los servicios mínimos establecidos por el Gobierno. Estos se sitúan en el 73 % para los trenes de alta velocidad y larga distancia y en el 65 % para los servicios de media distancia. En el caso de los trenes de Cercanías de Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza, los servicios mínimos serán del 75 % durante las horas punta y del 50 % en el resto de la jornada.

Las reivindicaciones del sindicato

El Ministerio de Transportes ha justificado estos porcentajes por el "especial trastorno" que la huelga puede ocasionar a los viajeros al coincidir con un lunes laborable, el final del fin de semana y el inicio del periodo estival, una combinación que provoca un importante aumento de los desplazamientos.

El Sindicato Ferroviario sostiene que Renfe está incumpliendo los compromisos adquiridos respecto al mantenimiento de las condiciones sociolaborales de la plantilla durante el proceso de búsqueda de un socio estratégico para Renfe Mercancías.

Además, critica la decisión de sacar a licitación el mantenimiento de las locomotoras de la serie 333.3, una labor que hasta ahora realizaba personal propio de la empresa. A su juicio, esta medida ha reducido la carga de trabajo de las bases de mantenimiento y está teniendo consecuencias "graves" para las condiciones laborales de los trabajadores.

La organización también denuncia el incumplimiento de los compromisos relativos al incremento de la actividad de Renfe Mercancías, la coordinación con Renfe Ingeniería y Mantenimiento y el mantenimiento de las cargas de trabajo dentro del grupo.

Asimismo, asegura que la dirección de la operadora ha comunicado el cierre definitivo del taller de material remolcado de Miranda de Ebro y lamenta no haber recibido información sobre el acuerdo suscrito entre Renfe y Medway ni sobre el posible impacto que tendrá en las condiciones laborales de la plantilla.

Para el sindicato, todas estas decisiones generan un clima de incertidumbre y suponen una "grave amenaza" para el futuro de los trabajadores, al considerar que la creación de una sociedad participada al 50 % entre Renfe Mercancías y Medway constituye un proceso de privatización que, a su juicio, carece de garantías para la plantilla. Tras la jornada de este lunes, el Sindicato Ferroviario mantiene convocada una segunda huelga de 24 horas para el próximo 15 de julio.