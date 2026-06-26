El terremoto golpea el corazón de miles de venezolanos en Castilla-La Mancha: "Tenemos mucha impotencia"

Un residente camina entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos en el estado de La Guaira (Venezuela). EFE Ronald Pena R.

Con el corazón y la mente al otro lado del Atlántico, los venezolanos que residen en Castilla- La Mancha siguen con tristeza e impotencia las últimas noticias que llegan de su país. Una mezcla de preocupación y esperanza que los tiene en vilo en unas horas que son decisivas para salvar a quienes siguen bajo los escombros.

El doble terremoto que ha hecho temblar el corazón de Venezuela ha dejado tras de sí cientos de imágenes que han dado la vuelta al mundo. Fotografías y vídeos que reflejan el dolor, el miedo y el estupor de todo un pueblo, pero también aquellas que muestran la esperanza por encontrar con vida a cientos de personas que aún siguen bajo los escombros.

Uno de los países con el mayor éxodo de ciudadanos en la era contemporánea ha dejado en vilo a quienes, lejos de su tierra natal, viven esta situación con "un dolor en el alma" al ver cómo su país está atravesando esta situación, según ha relatado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha Andrés Montilla, periodista venezolano residente en Toledo.

Montilla asegura que en estos momentos aún hay "familias sin saber información" y se lamenta, sintiendo el "corazón chiquito", al pensar que en "los hospitales hay pocos recursos y se van rápido", algo que afecta gravemente a la respuesta del país ante una emergencia de este calibre.

"La estructura venezolana no está preparada para una catástrofe como la que se ha vivido", recalca Montilla, dejando claro que Venezuela es, en estos momentos, un "país devastado". "Si ya no había casi nada, ahora mucho menos", remata.

Andrés Montilla junto a su mujer Zoraida Emilia y su hijo Arturo Enmanuel en Toledo.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el doble terremoto es el seísmo más potente registrado en el país en más de un siglo. Pese a que los datos estremecen, Montilla recalca que, aunque están "molestos por una parte y tristes por otra", se encuentran "esperanzados por el apoyo de otros países que van a contribuir a las personas de Venezuela".

Desde Castilla-La Mancha, "con ganas de querer ir a Venezuela", y con un "sentimiento patriótico afectado", son muchos los compatriotas venezolanos que están comunicándose y recogiendo ayuda para poder enviar al otro lado del charco. Montilla llama a los venezolanos a "mantener la esperanza".

Con una cifra de 589 fallecidos confirmados y más de 4.000 heridos, los venezolanos no pierden la esperanza. Como dice Bella Carolina desde Caracas, en "medio de todas las tragedias se muestra el lado humano de las personas".

Lorena Villalonga, de 41 años, venezolana y residente en Argamasilla de Calatrava tampoco pierde la esperanza: "Tenemos mucha fe y esperanza de que se vaya solventando y se encuentren a las muchísimas personas desaparecidas".

Desde este pueblo de la provincia de Ciudad Real, tanto Lorena como sus compatriotas que se encuentran en la comarca viven con "mucha impotencia" este momento al "estar fuera".

Unidos para colaborar

Entre todos los venezolanos de la zona se han unido para colaborar con Cruz Roja y Cáritas para "buscar un centro de acopio y mandar donativos" con el fin de "ayudar al país y a sus seres queridos".

Lorena espera "tener una respuesta pronto" y poder "entregar la donación" a partir del próximo lunes 29 de junio.

Janette Chávez, una venezolana de 58 años que vive en el municipio toledano de Yepes, vive desde este miércoles "sin dormir", con "nervios" y con un "nudo en el estómago".

Su hermano, que ha vivido el sismo en primera persona al encontrarse en Caracas, se encuentra bien y "no le pasó nada". Janette, que tiene "la cabeza más allá que aquí", asegura que ver la situación de su país "duele".

En Borox, pero con el corazón en La Guaira, Yoleddy del Valle, ha conseguido hablar con dos de sus tíos que se encontraban desaparecidos y afirma que se "encuentran bien".

Sin embargo, esta venezolana de 31 años que emigró a España hace nueve, sigue en vilo porque aún no tiene noticias de otro de ellos, del que dice "no saber nada de él".

"Nuevamente nos toca a nosotros"

Desde este miércoles, Yoleddy vive con un "sentimiento muy amargo" y siente esta situación como un "despertar brusco". "Nuevamente nos toca a nosotros, a los venezolanos", dice con un nudo en la garganta mientras sostiene las lágrimas.

"Estar a tantos kilómetros duele más. Tener que seguir con tu vida, seguir trabajando, decir que estás bien cuando no lo estás. Es un sentimiento de impotencia el no poder estar ahora mismo en tu país", expresa.

Tanto ella como sus compatriotas se sienten "devastados" por la situación: "Muchos se han tenido que lavar la cara y seguir". "Una vez más no tenemos ayuda del Gobierno como tal, pero somos nosotros los que estamos ahí ayudando, apoyando y difundiendo", señala Yoleddy, asegurando que "el venezolano es resiliente" y que saben que "saldrán de esta".

Desde Puertollano, Ciudad Real, Odalis Sandoval sigue con atención el último minuto de su país. Aunque su ciudad natal está a "doce horas de la capital" y en su familia "están todos bien", Odalis se siente "triste" porque una cosa es "estar viéndolo y otra vivirlo".

Odalis asegura que "alegra mucho" ver cómo la gente ayuda pues "un granito de arena siempre viene bien".

Los terremotos han dejado miles de personas afectadas y con necesidades urgentes. Hoy podemos transformar nuestra solidaridad en ayuda real.

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📝 Concepto: Emergencia Terremoto Venezuela#EmergenciaVenezuela pic.twitter.com/72Sj6tNL8z — Cáritas Toledo (@caritasto) June 26, 2026

Cáritas Diocesana, Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales ya han puesto a disposición de la ciudadanía canales de ayuda en provincias como la de Ciudad Real o Toledo.

"Toda mi solidaridad con el pueblo venezolano tras el terrible terremoto que ha golpeado el país. Y mucho apoyo a quienes trabajan sin descanso en las labores de rescate", ha escrito Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, tras conocer la desoladora situación que vive el pueblo venezolano desde que el miércoles sufriese, en tan solo 39 segundos, dos seísmos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter.