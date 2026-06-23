El restaurante de carretera donde Page es un cliente habitual: "Siempre pide mojete de tomate fresquito"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y un restaurante de carretera en un montaje.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page es un amante confeso de los restaurantes de carretera. En este sentido, una de sus paradas favoritas y más recurrentes se sitúa en la carretera N-310 que conecta las localidades de Villarrobledo (Albacete) y San Clemente (Cuenca).

Se trata de Casa Lorenzo, un establecimiento familiar que abrió sus puertas en el año 1982 como una modesta cafetería y que, con el tiempo, ha evolucionado en un hotel con 61 habitaciones, restaurantes, espacios para grandes eventos y un amplio aparcamiento gratuito que abre todos los días de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas.

García-Page, acompañado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, disfrutó este lunes de su propuesta gastronómica basada en recetas tradicionales manchegas como las judías con perdiz, el pisto manchego o la paletilla de lechal al horno.

Emiliano García-Page, acompañado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz en Casa Lorenzo.

¿Qué pide siempre Page en este restaurante?

El director del establecimiento ha confesado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha un fijo del mandatario socialista en cada visita. "Siempre pide para empezar un mojete de tomate fresquito", revela. Una ensalada fría ideal durante esta primera ola de calor de verano que se compone de tomate maduro pelado, atún desmenuzado, cebolla y huevo cocido.

Mojete manchego. Comiendo con Reyes

Probablemente, Page se ha convertido en un cliente fiel de Casa Lorenzo por su propuesta gastronómica que combina tradición y vanguardia. Bajo el lema de ofrecer una cocina "con identidad propia", todos sus platos y postres son caseros y guardan ese sello manchego que tanto gusta al presidente del Ejecutivo regional.

Ese mimo y dedicación fue reconocido por La Mancha Wines que otorgó a este establecimiento el premio honorífico 'Restaurador del Año'. Además, este local forma parte de la Ruta del Vino de La Mancha.

Los clientes destacan la calidad de la comida y la generosidad de las raciones en las diferentes plataformas de reseñas. "Solemos parar habitualmente y lo mejor es su menú con comida casera, carnes y buenas cantidades. La atención es rápida, que es importante cuando estás en carretera", señala una usuaria.

Hotel Restaurante Casa-Lorenzo.

En cuanto al hotel, ofrece estancias adaptadas a las necesidades de familias, empresas y equipos deportivos. Los huéspedes resaltan la amplitud de las habitaciones, la limpieza y el trato cercano del personal. Las habitaciones dobles rondan los 50-60 euros por noche, con desayuno incluido.

Por sus instalaciones también han pasado grandes figuras públicas de diversos ámbitos como el humorista Arévalo, el dúo Estopa, el exfutbolista Pedro Munitis o el actor Edu Soto. Asimismo, cuenta con zonas perfectamente preparadas para reuniones de negocios, eventos y todo tipo de celebraciones especiales.

Uno de los salones de Casa Lorenzo.

Por todo ello, Casa Lorenzo se ha consolidado como una parada habitual para los viajeros amantes del buen producto que atraviesan el trayecto Cataluña-Andalucía y Levante-Extremadura-Portugal.