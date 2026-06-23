Page asimila la sentencia contra Ábalos con la que tumbó a Rajoy y avisa a Sánchez de que quedan "muchos posibles confidentes"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asimilado la sentencia condenatoria por corrupción contra José Luis Ábalos y su lugarteniente Koldo García con la que "provocó la caída del PP y la moción de censura" que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. "Me suscita el mismo respeto", ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo regional y Felipe González, el primer presidente socialista de la democracia, han participado en el encuentro España, su presente y su futuro, un evento organizado por la patronal toledana Fedeto con motivo de su quincuagésimo aniversario, moderado por la periodista Ángeles Blanco y celebrado en un hotel de la capital de Castilla-La Mancha.

Page ha asegurado que le "han llamado más la atención algunas reacciones que la sentencia en sí misma". Entretanto, ha recordado que el PP y su entonces secretaria general María Dolores de Cospedal también tachaban de "conspiración" la operación Gürtel, el argumento que motivó la moción de censura que terminó con el Ejecutivo de Rajoy.

Felipe González y Emiliano García-Page, este martes en Toledo durante un encuentro moderado por Ángeles Blanco. EDCM

Respecto al futuro judicial de las causas abiertas en torno a Ferraz y Moncloa, Page ha recordado que "quedan todavía varias sentencias" por salir. "Hay muchos posibles confidentes, y no solo de los que se está hablando".

Sobre las críticas proferidas desde el Gobierno que lidera Pedro Sánchez por la escasa condena a Víctor de Aldama, Page ha deslizado el temor a "poner el dedo en la llaga" del empresario zamorano, "no vaya a ser que los españoles terminen pensando que existe miedo a que existan otros confidentes".

Pide "explicaciones"

De cara al Comité Federal que el PSOE celebrará en Ferraz el próximo sábado, el también secretario general de los socialistas castellanomanchegos ha reclamado explicaciones a la cúpula del partido. "Tenemos derecho a saber y derecho a tener respuestas", ha defendido.

Asimismo, ha rechazado el "papel de víctima" que a su juicio están encarnando algunos responsables socialistas y ha asegurado que los casos de corrupción que cercan al partido "no pueden ser una conspiración planetaria de la ultraderecha".

"Espero que la mitad del Comité del sábado sea autocrítica", ha dicho Page, aunque se ha mostrado "preocupado" por la ausencia de la misma y ha reconocido que se lo hacen pasar "incómodo" por desmarcarse del argumentario del partido.

"Tendrían que explicarse y tener alguna responsabilidad políticamente hablando. Yo lo que quiero es claridad", ha insistido, recordando que en el Comité Federal de hace un año ya planteó un "adelanto electoral o cuestión de confianza". Y las cosas "están bastante peor que hace un año", ha añadido.

En la misma línea, ha señalado a Ábalos, Koldo, "Santos y demás" como el "núcleo fundador" e "iniciadores" de la etapa de Pedro Sánchez al frente del partido. "No estamos hablando de cualquiera", ha apuntado.

González urge a la convocatoria electoral

El expresidente del Gobierno, por su parte, ha sido más tajante al afirmar que Pedro Sánchez "tendría que haber convocado elecciones ya". La condena del Supremo ha confirmado que la existencia de "una responsabilidad política evidente" que necesita una respuesta.

"Por este tipo de responsabilidad política Ábalos se subió a la tribuna del Congreso y le planteó a Rajoy la moción de censura", ha rememorado el presidente que más tiempo ha estado en el cargo en el último medio siglo. "Ahora es exactamente igual", ha indicado.

Otro "mecanismo" para afrontar la situación desencadenada por la corrupción ya sentenciada "es dimitir". Además de una cita anticipada con las urnas, la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza, una vía esbozada por Page hace un año, se antoja como otra fórmula de validación ante la ciudadanía.

Las joyas de Zapatero

Las joyas halladas por la UDEF en la caja fuerte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, valoradas en 1,3 millones de euros, también han centrado parte de la conversación entre González y Page. El expresidente socialista ha asegurado que la noticia le ha "caído encima como una enorme sorpresa" y el dirigente castellanomanchego se ha mostrado "francamente muy impactado" por la situación.

"¿Regalos de cortesía? Es mucha, mucha cortesía", ha ironizado González, que ha pedido a Zapatero que las "devuelva cuanto antes, y luego que explique lo que considere necesario".

Por su parte, Page ha reclamado aclarar el origen de las joyas antes de extraer conclusiones definitivas. "Lo primero que me gustaría saber es qué ha pasado. Se está diciendo que es un regalo de Arabia Saudí, pero eso habrá que demostrarlo. En función de lo que sea, más que devolverlo, tendría que entregarlo", ha reflexionado

"Si las cosas son como parecen, verdaderamente es muy duro", ha añadido el jefe del Ejecutivo castellanomanchego antes de reconocer que nunca llegó a pensar que Zapatero "pudiera tener ambición económica".

El futuro del PSOE

La incertidumbre sobre el futuro del PSOE una vez concluya la etapa de Pedro Sánchez también ha ocupado parte del diálogo entre Page y Felipe González.

Preguntados por Ángeles Blanco sobre si la situación actual tiene solución y cómo imaginan el partido después del actual secretario general, ambos han coincidido en señalar la necesidad de una profunda reflexión interna, pero se han mostrado optimistas.

"Detecto que el espacio de la socialdemocracia, como era conocido el PSOE, es enormemente deseado y muy respetado por mucha gente. Hay un espacio", ha asegurado. En todo caso, ha considerado improbable que sea el propio partido quien fuerce una salida del Gobierno. "Es muy difícil que un partido desaloje a su gobierno", ha argumentado.

"No hay fórmula, no lo tengo claro. La mejor solución es la democrática: que los ciudadanos terminen gobernando a los partidos. Doy mi opinión personal y muy minoritaria", ha señalado. Una reflexión que ha provocado la inmediata réplica de González: "Todavía no sabes si es minoritaria o no".

Por su parte, el expresidente del Gobierno ha situado las expectativas de renovación en las nuevas generaciones y en una corriente crítica que, según ha dado a entender, ya comienza a abrirse paso dentro del socialismo español. "Lo veo en manos de los jóvenes, que van a estar hartos de todo esto y van a creer que hay políticas con vocación mayoritaria, que tienen respeto a la Constitución y a las reglas del juego, con un proyecto de país", ha afirmado.

González incluso ha sugerido que ese movimiento alternativo ya existe en las entrañas del PSOE, aunque todavía no sea plenamente visible. "Ya la hay", ha respondido al ser preguntado por esa corriente, antes de recurrir a una metáfora para describir cómo percibe su crecimiento: "Yo pongo la oreja en el suelo y voy descubriendo si son caballos o bisontes".