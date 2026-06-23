Castilla-La Mancha acusa al Gobierno de Sánchez de ocultar el reparto del nuevo modelo de financiación autonómica

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha acusado al Ministerio de Hacienda de ocultar información respecto al nuevo modelo de financiación autonómica.

Un día después de reunirse con el secretario de Estado, Jesús Gascón, Ruiz Molina ha criticado que solo pudieran acudir al encuentro con "una hoja de Excel que nos facilitaron el jueves con información de Castilla-La Mancha". En este sentido, ha asegurado que en el propio encuentro trasladó la necesidad de "saber la cuantía que recibirá el conjunto de las comunidades para conocer nuestra situación respecto a la media", incluso advirtiendo que "el modelo no nos gusta".

"Hoy no les puedo dar esa información porque no dispongo de ella. Es necesario que este asunto se trate con más transparencia para trasladar a los ciudadanos la situación en la que queda Castilla-La Mancha", ha puntualizado.

Una reunión a la que ha asegurado que acudieron por "cortesía" pero de la que no obtuvieron "resultado ninguno". Una de las pocas novedades que conocieron ha sido calificada como "ocurrencia" por Ruiz Molina y tiene que ver con la utilización del Fondo de Compensación Interterritorial. "Quieren incluirlo en el sistema, cuando es un instrumento diseñado para reducir la diferencia de rentas entre regiones pero no para financiar servicios públicos", ha explicado.

Modelo injusto y condenado al fracaso

El consejero ha subrayado que la reunión también sirvió para "reiterar" al secretario de Estado la convicción del Gobierno presidido García-Page de que el modelo que se está debatiendo que es "injusto y regresivo", y que parte de la premisa de "tratar de satisfacer los privilegios de una comunidad causando desventajas en las otras" en referencia a Cataluña. Una idea por la que considera que este modelo "no debe ser aprobado" y que "no será aprobado" porque parte de un acuerdo con ERC que no apoya Junts, la fuerza política que tiene la llave de su aprobación en el Congreso.

No obstante, ha lamentado que el simple hecho de que "un gobierno progresista" haya apoyado este reparto basado en la ordinalidad, "que quien más tiene, más recibe", supone "un daño" que ha calificado de irreversible.

Por contra, ha defendido la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha, que abandera un modelo que "garantice el coste real que supone para las comunidades prestar los servicios públicos esenciales" teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica o la superficie.

"Hemos propuesto en múltiples ocasiones la necesidad de actualizar los criterios de población ajustada", ha recordado. Sin embargo, en la propuesta "no se ha asumido ninguna de nuestras propuestas e incluso se ha reducido el peso de la variable de superficie", ha señalado el consejero, quien ha añadido que Castilla-La Mancha mantendría el mismo porcentaje, en torno al 4,78%.

"No ganamos nada. Los que ganan son beneficiarios de fondos diseñados para obtener más dinero", ha apuntado Ruiz Molina en referencia a los "2.000 millones que otorga a Cataluña el 75 % del IVA pyme" o al fondo por cambio climático que solo afecta a "las comunidades del mediterráneo como si el resto de comunidades no tuviésemos impactos negativos" derivados de la meteorología como incendios forestales o la borrasca Filomena.

Comparecencia en las Cortes

El consejero de Hacienda también ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una petición a las Cortes regionales para que pueda comparecer para "actualizar" la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha y que se pueda tejer una alianza con el PP para defender esta postura de manera conjunta.

"Tanto en esta materia, como en otras importantes como el agua, me gustaría que el Gobierno no estuviera solo. Espero que de tanto repetir nuestra propuesta, al PP se le quede algo y podamos escuchar alguna posición clara más allá de las críticas habituales", ha finalizado.