El PP carga contra Page por hablar de blindar la investigación mientras "Castilla-La Mancha está a la cola en I+D"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputado autonómico, Santiago Serrano, ha cargado contra el presidente regional, Emiliano García-Page, por "volver a utilizar un acto institucional para hacer declaraciones grandilocuentes que chocan frontalmente con la realidad de la comunidad".

Así lo ha expresado después de que este lunes Page haya reclamado blindar la inversión en investigación durante su intervención en el III Congreso Internacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), "tras 11 años de gobierno con Castilla-La Mancha entre las regiones con menor esfuerzo inversor en I+D+i de España y muy lejos de las líderes como Madrid, País Vasco o Cataluña".

"Page habla mucho de investigación, pero la realidad es que Castilla-La Mancha sigue perdiendo oportunidades para atraer talento, empresas tecnológicas y empleo cualificado. Mientras otras regiones avanzan, nosotros seguimos instalados en la parte baja de los rankings nacionales de innovación", ha lamentado.

Para el 'popular' resulta "llamativo" escuchar a Page hablar de pacientes cuando "la sanidad pública regional atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente".

"El problema de Castilla-La Mancha no es la falta de discursos, sino que tras 11 años las listas de espera se han disparado y decenas de miles de castellanomanchegos esperan una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica", ha criticado, recordando que las listas de espera sanitarias acumulan cerca de 100.000 pacientes. Y ha incidido en que los profesionales sanitarios continúan denunciando "falta de recursos, sobrecarga asistencial y el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos por Page".

"Todos somos pacientes en potencia, como dice Page. Precisamente por eso resulta incomprensible que Castilla-La Mancha siga encabezando tantos indicadores negativos en acceso a la sanidad pública después de once años de gestión socialista", ha lamentado.

"Hipocresía" con la Ley ELA

Por otro lado, Serrano ha recordado que la Ley ELA fue aprobada por unanimidad en octubre de 2024, pero "estuvo durante meses sin financiación efectiva por la falta de dotación económica del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Page vuelve a presentarse como defensor de los pacientes cuando forma parte del mismo PSOE que mantuvo bloqueada durante meses la financiación efectiva de la Ley ELA", ha afirmado.

Por ello, ha pedido al presidente autonómico "menos propaganda y más resultados", ya que los castellanomanchegos necesitan "una sanidad que funcione, una apuesta real por la investigación y un Gobierno que cumpla sus compromisos, no titulares que se contradicen con los datos".