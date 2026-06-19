Page advierte de que "no habrá nada que hablar" con Hacienda si Sánchez no retira el acuerdo con ERC sobre financiación

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su escepticismo respecto al resultado de la reunión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que el próximo lunes mantendrán representantes de la Junta de Comunidades y del Gobierno central.

Page ha subrayado que "no habrá absolutamente nada que hablar" sobre el reparto de fondos desde el Estado a las comunidades autónomas si, "de entrada", el Ejecutivo de Pedro Sánchez no retira el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre este asunto, una entente que consagra la ordinalidad como principio rector fundamental.



El jefe del Ejecutivo regional considera que una financiación singular basada en la ordinalidad atenta contra la igualdad de los ciudadanos según su lugar de residencia. Esta propuesta, acordada entre el Gobierno y la Generalitat, prevé que las regiones con mayor recaudación —y Cataluña es una de ellas— se garanticen más recursos.

Los territorios que disfruten de un mayor número de residentes con rentas altas tendrían derecho a una cantidad mayor procedente de la caja común, una circunstancia que según el Gobierno de Page amenazaría la prestación de servicios públicos en una región tan extensa —y con población diseminada— como Castilla-La Mancha.



El Gobierno regional reclamará al Ministerio de Hacienda "los mismos fondos que han puesto [algo más de 170.000 millones de euros], pero con reglas distintas", una petición a la que se sumarán el grueso de las comunidades autónomas —cabe recordar que el PP gobierna doce de las 17 regiones—.

Al respecto, Page se ha mostrado convencido de que el planteamiento con que la región acudirá a Madrid es el mismo que va a trasladar "prácticamente todo el mundo" en las diferentes reuniones que mantendrá Hacienda con todas las comunidades.

La única excepción que el toledano prevé la protagonizarán "aquellos que están detrás de romper la igualdad entre todos los españoles", una alusión velada a Cataluña.