Castilla-La Mancha clama por un nuevo trasvase de 120 hm³: Padilla urge a "cumplir la ley" y Núñez señala al PSOE

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla y el presidente del PP, Paco Núñez.

La aprobación por parte de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de un trasvase de 120 hectómetros cúbicos (hm³) para los meses de junio y julio, a razón de 60 hm³ cada mes, ha prendido la mecha política en Castilla-La Mancha.

Mientras la consejera portavoz, Esther Padilla, ha conminado al Gobierno a "cumplir con la ley" con la actualización de las reglas del trasvase, desde el PP, Paco Núñez ha asegurado que "el problema de agua en Castilla-La Mancha se llama Partido Socialista".

Durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno, Padilla ha lamentado que esta nueva cesión de agua se produzca por “el incumplimiento de las leyes que dicen que hay que cambiar las reglas de explotación y el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo".

La consejera ha recordado la necesidad de "cambiar las reglas de explotación para adecuarlas a la normativa vigente" ya que esta situación de impás permanente tiene "consecuencias" en forma de este doble trasvase para los meses de junio y julio.

Padilla ha señalado que el retraso en la publicación de estas nuevas reglas de explotación, la normativa que rige las cesiones entre el Tajo y el Segura, también está llevando a que "se perpetúe el trasvase y se perpetúe un sistema de uso del agua que es insostenible".

Además, la consejera ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez la obligación que tiene de cumplir con la ley tal y como marcan las numerosas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo.

"Es una decisión de voluntad, de rigor y de querer cumplir la ley”, ha zanjado.

Críticas de Núñez

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha preguntado "de qué sirven los titulares y las palabras grandilocuentes" del presidente Emiliano García-Page en torno a los debate hídricos cuando la región "tiene cada vez menos agua".

Núñez, que este miércoles ha visitado Pastrana (Guadalajara), ha sintetizado, a preguntas de los periodistas recogidas por Efe, que la autorización de este trasvase demuestra que "el problema de agua en Castilla-La Mancha se llama Partido Socialista".

El presidente ha recordado que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno desde hace ocho años y Emiliano García-Page es el presidente autonómico desde hace once, pero "nunca salió tanta agua de Castilla-La Mancha y nunca se tuvo tan poca agua en Castilla-La Mancha".

Asimismo, Núñez ha denunciado que "los agricultores y ganaderos de toda la región tienen cada día menos agua", mientras que ha señalado la del Tajo "la están utilizando los portugueses con regadíos".

Una situación que también se replica en la cuenca del Guadiana, ya que según ha señalado el pantano luso de la Alqueva, que tiene una capacidad máxima de 4.150 hectómetros cúbicos, "está permitiendo que el agua no se utilice en La Mancha".

En clave más local, ha afeado que en los once años de García-Page al frente del Ejecutivo autonómico no se ha invertido "ni un euro en el Alcorlo-Beleña ni en el desarrollo de regadíos en Guadalajara".

"De qué sirven los grandes titulares, de qué sirven las palabras grandilocuentes, de qué sirve todo eso si desde que Sánchez es presidente y Page es presidente, cada día Castilla-La Mancha tiene menos agua", ha terminado preguntándose el presidente.