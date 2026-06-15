El Ministerio de Transportes redibuja el mapa del autobús: así serán las nuevas rutas que conectarán Castilla-La Mancha

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estructurará la movilidad por autobús a través de 34 corredores de servicio público de transporte regular de viajeros por carretera, de los que 31 se someterán a información pública en los próximos días. Las principales rutas que conectarán las ciudades de Castilla-La Mancha recorrerán los itinerarios entre Madrid y Toledo, Madrid-Toledo-Badajoz, Madrid-Toledo-Ciudad Real, Madrid-Ciudad Real-Jaén, Madrid-Albacete-Alicante, Madrid y Guadalajara, y Madrid y Ciudad Real.

Además, otros recorridos incluidos en la relación que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará en breve también transitarán por el territorio de la comunidad autónoma y facilitarán la movilidad de sus ciudadanos.

El sistema de transporte público por autobús es "el que mejor vertebra nuestro país porque llega a todos los rincones", ha asegurado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

Se trata del "modo de transporte colectivo más elegido por la ciudadanía española". Transportes presume de que "prácticamente no hay ningún núcleo de población con más de 50 habitantes que no sea atendido al menos por una línea interurbana de autobuses (estatal o autonómica) a unos precios, además, asequibles para toda la ciudadanía".

El nuevo mapa concesional estatal mantiene todas las paradas y rutas actuales, un plan que "garantiza la continuidad de los servicios que los usuarios conocen y valoran", ha subrayado Santano.

Desde el departamento que dirige Óscar Puente han recordado que el mapa concesional por debatir "respeta y mantiene todas las paradas y frecuencias actuales"; además, incorpora "rutas directas entre las ciudades más grandes para facilitar viajes más rápidos".

El proyecto, sustentado en 34 corredores, prestará servicio a casi 1.700 municipios en 600 rutas, "con un total de 190.424 km y 2.294 paradas". Asimismo, Transportes prevé hasta 764.804 expediciones anuales y alrededor de 31 millones de viajeros.

La licitación de los nuevos contratos, ha explicado el Gobierno de España en una nota de prensa, "permitirá una bajada generalizada de tarifas, con una reducción promedio por usuario del 22 %; así, la tarifa media será de 0,06715 euros por viajero y kilómetro".

Del anteproyecto a la adjudicación

Durante los treinta días hábiles posteriores a la publicación en el BOE, los anteproyectos estarán publicados en la página web del Ministerio de Transportes para que los ciudadanos y otras entidades de la sociedad civil realicen sus aportaciones.

Además, el Ministerio recabará el informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y de las comunidades autónomas afectadas por los tráficos de los nuevos corredores.

El siguiente paso "será estudiar las alegaciones y los informes recibidos con el objetivo de incorporar a los anteproyectos todas aquellas mejoras pertinentes que se propongan". A continuación, los 31 anteproyectos se elevarán al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Posteriormente, se iniciarán los procedimientos de licitación, que se publicarán de manera progresiva. El objetivo, según establece la Ley de Movilidad Sostenible, es que las adjudicaciones se resuelvan en un plazo inferior a dos años.