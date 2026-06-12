Los trabajadores expuestos al calor extremo podrán refugiarse en las sedes climatizadas de CCOO Castilla-La Mancha

Raquel Payo en la presentación de la campaña por la prevención del calor. CCOO

El sindicato CCOO en Castilla-La Mancha habilitará sus sedes en la región como refugios climáticos para personas trabajadoras expuestas a altas temperaturas con el objetivo de ofrecer espacios climatizados con agua, aseos y descanso seguro frente a las olas de calor cada vez más intensas.

La organización ha puesto en marcha esta iniciativa dentro de una campaña de información, asesoramiento y sensibilización para prevenir los riesgos laborales derivados de las altas temperaturas y el estrés térmico, un problema creciente asociado al aumento de las olas de calor.

La secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral del sindicato, Raquel Payo, ha advertido de la magnitud del problema al señalar que "4 de cada 10 personas trabajadoras en la región están expuestas al estrés térmico", lo que supone alrededor de 317.000 personas en Castilla-La Mancha.

Raquel Payo en rueda de prensa. CCOO

Además, ha recordado que en 2025 se registraron 264 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en la región, aunque no se ha concretado cuántos ocurrieron durante la jornada laboral. Según los datos del sindicato, el 30 % de las consultas laborales recibidas el pasado año estuvieron relacionadas con problemas derivados del calor en el trabajo.

Riesgos del calor

Los sectores más afectados son los trabajos al aire libre, como construcción, agricultura, jardinería, limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de carreteras, servicios forestales o reparto, aunque también se incluyen actividades en interiores con mala ventilación o altas temperaturas, como cocinas o talleres.

CCOO ha reclamado a las empresas que evalúen los riesgos del calor, incorporen el estrés térmico en sus planes de prevención y adapten o reduzcan las jornadas en episodios de alerta meteorológica de nivel naranja o rojo.

Entre las medidas propuestas figuran la adaptación horaria, los descansos, el acceso a agua potable, zonas de sombra y ventilación adecuada, además de formación específica.

"El calor extremo es un riesgo laboral grave que puede provocar deshidratación, agotamiento o incluso la muerte", ha advertido Payo, quien ha subrayado que también puede agravar patologías cardiovasculares, respiratorias o renales.

Asimismo, el sindicato ha instado a las administraciones públicas a replicar este modelo y habilitar espacios climatizados para los trabajadores durante sus pausas, aunque ha recalcado que estas medidas no deben sustituir las obligaciones preventivas de las empresas.