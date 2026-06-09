Madina elogia a Page como referente de un PSOE "abierto" que choca con Ferraz: "Ojalá más voces como la suya"

El exdiputado socialista Eduardo Madina ha reclamado un PSOE "democrático, abierto y deliberativo" al tiempo que ha definido a Emiliano García-Page —"un muy buen amigo mío y a quien quiero mucho"— como el "mejor presidente autonómico" que disfruta España en estos momentos.

Madina fue candidato a la secretaría general del PSOE en 2014, unas elecciones primarias en las que se impuso Pedro Sánchez. El propio protagonista ha descartado su posible regreso a la primera línea política. "Hace ya casi ocho años tomé la decisión consciente de abandonar la política activa: era diputado en el Congreso, dimití de mi escaño y decidí empezar un proceso distinto de desarrollo personal y profesional".

En todo caso, se ha referido al jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha como el más destacado de los barones autonómicos. Según el político vasco, Page destaca "con diferencia" sobre el resto de líderes territoriales.

Además, ha elogiado la voz crítica que caracteriza al toledano en su relación con Ferraz. "Creo que cuanto más presente esté en el debate es mucho mejor no sólo para el socialismo de Castilla-La Mancha, sino para el PSOE de toda España".

Madina considera que su partido "cuanto más se ha parecido a sí mismo es cuanto más debate ha tenido y cuanto más ha vibrado", una apelación a las bondades de la divergencia en el seno de una organización que Sánchez maneja con firmeza y en la que apenas afloran disidentes.

"Ojalá hubiera más voces como la suya dentro de quienes hoy ocupan responsabilidades orgánicas o institucionales porque sería señal de que el PSOE se parece mucho a lo que dice que es", ha comentado en tono elogioso sobre la actitud de Page.

Madina ha recordado que el PSOE se ha caracterizado a lo largo de su historia por la heterogeneidad, un valor ahora amenazado. "Siempre ha sido así durante todo su ciclo de existencia", ha insistido. Frente al férreo control de la dirección emerge el barón díscolo: "Cuando lo escucho me recuerda al PSOE al que me afilié, así que me gusta mucho hacerlo".

El entorno de Page ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la "muy buena relación" que ambos conservan.

"Hay finales que tardan en llegar"

El mandato que Sánchez inició en el otoño de 2023 ha derivado en "una legislatura particular" en la que no se han podido aprobar leyes de calado, tampoco ningunos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, las cuatro últimas elecciones autonómicas que se han celebrado —en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía— han propiciado "grandes victorias" del PP y "un mal comportamiento electoral del PSOE", más allá del caso de Castilla y León.

"Si la comparamos con todas las anteriores, diré que es particularmente rara", ha dicho Madina sobre la decimoquinta legislatura de la España democrática. "Creo que, desde hace mucho tiempo, está terminada".

El legislativo "ha producido poco", ha añadido Madina. "La prueba evidente es que el Gobierno ha prorrogado tres veces los presupuestos porque se ha visto obligado a hacerlo". Las cuentas públicas en vigor, correspondientes al ejercicio de 2023, se aprobaron en noviembre de 2022.

La etapa abierta tras las últimas elecciones generales, una convocatoria que se celebró hace casi tres años, "da señales de fin, pero hay finales que tardan en llegar", ha puntualizado.

Explicaciones por la corrupción

Madina ha rebajado las expectativas sobre la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja el próximo 24 de junio. La intervención del presidente del Gobierno se adivina como una "mezcla" entre las conclusiones que arroje el Consejo Europeo —de los días 18 y 19— y otras "cuestiones vinculadas" a los supuestos casos de corrupción que acechan a Moncloa y Ferraz.

No obstante, "la sociedad se merece todas las explicaciones que el Gobierno quiera dar y cuanto más profundas sean, muchísimo mejor", ha aseverado.

"Hay mucha gente que lo ve y lo considera inexplicable", ha lamentado. Además, el solapamiento de "demasiados hilos narrativos de causas en distintos tribunales", entre otros, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o los diferentes Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas ha provocado que "mucha gente se pierda" y no pueda desmadejar la cascada de causas abiertas contra antiguos dirigentes socialistas.