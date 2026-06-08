El PSOE acusa a Núñez de "hacer el ridículo" y "hablar mal de Castilla-La Mancha": "Jamás se enfrenta a Génova"

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha criticado con dureza al líder del PP regional, Paco Núñez, a quien ha acusado de haber convertido su comparecencia pública de este lunes, en la que ha hecho balance de los 11 años de Emiliano García-Page al frente de la Junta de Comunidades, en un ejercicio de "ocurrencias" y de "hablar mal de Castilla-La Mancha".

En una intervención desde la sede regional del PSOE en Toledo, Godoy ha afirmado que "hoy es el peor día para sus ocurrencias, para hacer el ridículo y hablar mal de Castilla-La Mancha", en referencia a la rueda de prensa ofrecida por Núñez en las Cortes regionales.

El dirigente socialista ha lamentado además que el líder de la oposición "jamás defiende los intereses de Castilla-La Mancha" y ha asegurado que tampoco se enfrenta a la dirección nacional de su partido en cuestiones clave como la financiación autonómica o la política del agua.

"Si hay alguien que habla mal de Castilla-La Mancha es Núñez", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que los indicadores económicos actuales de la región reflejan "los mejores datos de paro que jamás ha tenido esta tierra" y un incremento de la afiliación a la Seguridad Social.

Godoy ha acusado al PP regional de alinearse con posiciones que, a su juicio, perjudican a la comunidad autónoma en el debate sobre el modelo de financiación autonómica, al priorizar el criterio poblacional frente a otros factores.

Asimismo, ha reprochado a Núñez su posición en materia hídrica y ha asegurado que no ha defendido a Castilla-La Mancha frente a las decisiones de la dirección nacional del partido. En este sentido, ha insistido en que el líder popular "jamás se enfrenta a Génova" ni en materia de agua ni en otras cuestiones estratégicas para la región.