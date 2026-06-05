El PSOE insta a Núñez a "centrarse" en Castilla-La Mancha: "Que defienda el Estatuto y el agua"

El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha pedido al presidente del PP regional, Paco Núñez, que "se centre en esta tierra y defienda de una vez por todas el Estatuto de Autonomía y el agua ante sus líderes nacionales".

Mora ha mostrado su orgullo por la mejora de todos los indicadores en la comunidad, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha "está ocupado en cumplir el programa con el que concurrió a las elecciones".

Ha enumerado avances como la bajada del desempleo, el aumento de cotizantes a la Seguridad Social, el aumento de las inversiones extranjeras en Castilla-La Mancha y de la confianza empresarial, las medidas de apoyo a jóvenes en materia de vivienda, como el acuerdo con los bancos para avalar el 20 % de la hipoteca, la primera matrícula universitaria gratuita, el avance de la escolarización infantil gratuita o la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

"Núñez no quiere reconocer lo que se ha hecho, ni es capaz de tener un proyecto para Castilla-La Mancha", ha lamentado.

Para Mora, Núñez quiere "intentar solucionar los problemas a Alberto Núñez Feijóo desde Castilla-La Mancha y hacerse valer ante sus líderes nacionales". "Para ello es capaz de decir que él ha parado el Estatuto o que es capaz de mantener el trasvase Tajo-Segura, porque está claro que cuando hay un líder en la oposición que no defiende los intereses de Castilla-La Mancha, el PP tiene un grave problema en esta región", ha afirmado.

El socialista cree que "debería tener más en la cabeza a la región, si de verdad quiere gobernar como dice, en lugar de estar diciéndole al PSOE lo que tiene que hacer en el Congreso de los Diputados".

"No está en lo que tiene que estar. ¿Por qué tiene parado el Estatuto? ¿Quién le ha dado las órdenes? ¿Qué dedo ha movido en favor del agua para Castilla-La Mancha? ¿En contra del trasvase? ¿Cuáles? Yo creo que no mueve ni un dedo", ha expresado.

Por último, ha preguntado si los votantes tradicionales del PP pueden realmente confiar en un líder como Núñez, que ha demostrado que "no es capaz ni de tener un proyecto para esta región".