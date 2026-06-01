Sergio Gutiérrez cuestiona la encuesta del PP: "Es más conocido Paco Núñez que el Rey; se les ha ido la mano"

El PSOE de Castilla-La Mancha resta credibilidad a la encuesta de NC Report encargada por el PP regional y publicada este lunes por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, un sondeo que otorga al bloque formado por PP y Vox una mayoría suficiente para gobernar la Junta de Comunidades y que sitúa al socialista Emiliano García-Page perdiendo la mayoría absoluta.

El secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, ha asegurado a través de un mensaje publicado en la red social X que existen "seis datos que destrozan la encuesta del PP en Castilla-La Mancha".

El estudio elaborado por NC Report apunta que, si las elecciones autonómicas se celebrasen en este momento, el PSOE pasaría de 17 a 15 escaños, mientras que el PP de Paco Núñez subiría a 13 y Vox alcanzaría los 5. La suma de ambas formaciones permitiría al centroderecha llegar a los 18 diputados, uno por encima de la mayoría absoluta.

6 DATOS QUE DESTROZAN LA ENCUESTA DEL PP en CLM (y que os van a divertir)



Hoy desayunamos con una Encuesta del @PP_CLM en @elespanolclm de NC Report que dice que @paconunez_ pierde por 5 puntos (ya es llamativo, cuando en 2023 sus encuestas decían que iba a ser el más votado y… — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) June 1, 2026

Frente a esa fotografía demoscópica, el también diputado nacional por Toledo ha recordado que los estudios de NC Report han infravalorado históricamente los resultados del PSOE en Castilla-La Mancha.

Según ha señalado, en 2015 la encuesta les otorgaba 10 escaños y obtuvieron 16; en 2019 pronosticaba 14 y lograron 19; y en 2023 les concedía 15 cuando finalmente alcanzaron 17 diputados.

"Hoy desayunamos con una encuesta del PP en Castilla-La Mancha de NC Report que dice que Paco Núñez pierde por cinco puntos, pero puede sumar con Vox", ha escrito el dirigente socialista, quien también ha ironizado con que el líder de los populares siga sin aparecer como ganador de las elecciones pese a ser la tercera vez que aspira a la Presidencia regional.

Alto conocimiento

Entre los aspectos que cuestiona figura el grado de conocimiento que el sondeo atribuye a Núñez. "Es llamativo que si Sigmados decía que Núñez era conocido por el 68 % y a nuestras encuestas le conoce el 72 %, de repente en NC Report le conoce el 97 %. Es más conocido Núñez que SM el Rey. Creo que se les ha ido la mano", ha afirmado.

Gutiérrez también ha puesto en duda las valoraciones que recibe el presidente regional del PP. "Es llamativo que Núñez sea más valorado por los votantes del PP que Feijóo, o que Mañueco y mucho más que Tellado, casi un 8. Creo que si es así, Génova debería ficharle", ha escrito.

Asimismo, ha criticado las transferencias de voto que refleja la encuesta entre PP y Vox. A su juicio, los datos sitúan a Núñez como un dirigente con una capacidad de retención del electorado conservador superior a la observada en otros territorios. "Núñez es mejor líder para la unidad de la derecha que Ayuso, y no lo sabía nadie", ha ironizado.

Participación

Otro de los argumentos esgrimidos por el socialista se refiere a la participación electoral. Según ha señalado, resulta difícil creer que Castilla-La Mancha vaya a registrar una caída cercana a cinco puntos cuando las elecciones autonómicas de 2027 coincidirán con las municipales y en los últimos procesos autonómicos celebrados en España la movilización electoral ha aumentado.

También considera "curioso" que la mayoría de los votantes que pasarían a la abstención procedan del PSOE y que, al mismo tiempo, Podemos y Sumar mejoren sus resultados en un contexto de menor participación.

Como conclusión, Gutiérrez ha asegurado que, corrigiendo algunos de los parámetros que considera erróneos, especialmente los relacionados con la participación, el resultado sería muy distinto al que plantea NC Report. "Si corregimos las cosas raras de la encuesta como la participación, el PSOE sube tres puntos y el PP baja dos, consiguiendo mayoría absoluta Page", ha afirmado.

El sondeo de NC Report choca frontalmente con otro reciente estudio demoscópico elaborado por Idus3 por encargo del PSOE castellanomanchego, que dibuja un panorama opuesto. Esa encuesta, tal y como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, concede a los socialistas 18 escaños —uno por encima de la mayoría absoluta—, reduce al PP a 10 y otorga a Vox 5.