Junio llega con algunas borrascas que bajarán las temperaturas: este será el día más fresco de la semana

Este lunes 1 de junio ha arrancado el verano climatológico, que llega con temperaturas bastante por encima de la media para estas fechas en el centro y sur de la Península. Sin embargo, a lo largo de la semana se reactivarán algunas borrascas por el Atlántico norte que bajarán las temperaturas.

Según Meteored, una dorsal anticiclónica cederá ligeramente, lo que permitirá la aproximación de masas de aire atlánticas algo más frescas, sobre todo al extremo septentrional. Además, las colas de varios frentes afectarán a varias comunidades, mientras que habrá tormentas por el paso de varias ondas en altura.

Este lunes se esperan algunos chubascos en el Pirineo, ocasionalmente tormentosos. De forma mucho más aislada pueden producirse en zonas de montaña de la Península. El martes la inestabilidad irá a más por el paso de un frente, con precipitaciones en Galicia, la vertiente cantábrica, Navarra y Pirineos.

El miércoles será un día más tranquilo, con precipitaciones aisladas en el norte de Alicante-sur de Valencia, Cataluña y el Cantábrico oriental. El jueves los chubascos se irán extendiendo por Galicia, vertiente cantábrica e Ibérico norte. Conforme pasen las horas descargarán con fuerza en el Pirineo, Cataluña y entre Castellón y Teruel. Durante el viernes los aguaceros pueden ser intensos en Baleares y sur del golfo de Valencia, con tendencia a ir mejorando.

Aunque la previsión es incierta todavía, para el fin de semana otra vaguada cruzará la Península, lo que podría dejar algunas precipitaciones también en Castilla-La Mancha.

Bajada de temperaturas

Las temperaturas se normalizarán en el tercio septentrional tras el calor de récord de la pasada semana. En el resto tenderán a bajar, pero se mantendrán los valores por encima de la media de la época en el sur e interior este esta semana. Aunque todavía no está claro, podrían bajar a partir del viernes.

Habrá algunos altibajos térmicos, pero a nivel general parece que el jueves será el día menos cálido de la semana. En Castilla-La Mancha este día podrían bajar unos cinco grados.

Según Meteored, perpetrará hacia el centro peninsular una masa de aire atlántica, con ciudades como Sevilla y Málaga alcanzando los 35 grados y Albacete, Jaén y Murcia rondando los 33.

Previsión del lunes

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Desde el mediodía, habrá nubosidad, que no se espera en el tercio occidental y que será más abundante en la mitad oriental.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios. Las máximas alcanzarán 36 grados en gran parte de La Mancha de Albacete.

El viento soplará flojo variable, arreciando a mediodía flojo a moderado del oeste.