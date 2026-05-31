Page resiste en Castilla-La Mancha: una encuesta de Idus3 dispara su mayoría absoluta hasta los 18 o 19 escaños

Estimación de escaños y de voto de los tres principales partidos en Castilla-La Mancha, según una encuesta de Idus3.

El PSOE de Emiliano García-Page revalidaría con holgura la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha si las elecciones se celebrasen ahora. Así lo refleja una encuesta elaborada por Idus3 para el PSOE regional y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha cuando resta un año para los comicios autonómicos previstos para mayo de 2027.

El sondeo concluye que el contexto nacional que atraviesa el PSOE de Pedro Sánchez, marcado por los casos de presunta corrupción y por las derrotas sufridas en distintos territorios donde se han adelantado elecciones, no estaría pasando factura al presidente castellanomanchego.

Al contrario, Page, que mantiene un perfil propio y muy crítico con la dirección nacional del partido, conservaría prácticamente intacto su apoyo electoral respecto a los últimos comicios, los de 2023.

La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha se sitúa en 17 diputados. Según Idus3, el PSOE obtendría entre 18 y 19 escaños, siendo 18 el resultado más probable. En las elecciones autonómicas de 2023 logró precisamente 17 parlamentarios.

En estimación de voto, los socialistas alcanzarían el 44,51 % de los apoyos, apenas medio punto menos que en los anteriores comicios autonómicos, un dato que consolidaría la fortaleza electoral de Page tras 11 años al frente de la Junta de Comunidades, a la que accedió por primera vez en 2015.

De confirmarse este dato, supondría que el político toledano lograría superar en alrededor de 20 puntos a sus compañeros de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, comunidades donde se han celebrado elecciones a lo largo de este año 2026.

PP a la baja

El PP de Paco Núñez, por el contrario, perdería fuelle. El líder de los 'populares' castellanomanchegos, que intentará por tercera vez consecutiva arrebatar la Presidencia regional a Page, obtendría entre 10 y 11 diputados, con 10 como escenario más probable, frente a los 12 escaños actuales.

En porcentaje de voto, siempre según la encuesta encargada por los socialistas castellanomanchegos, el PP caería hasta el 27,76 %, casi seis puntos menos que el 33,65 % conseguido en 2023.

Según los pronósticos de Idus3, Vox sería la única fuerza de la derecha que mejoraría resultados de celebrarse ahora las elecciones autonómicas. La formación de Santiago Abascal alcanzaría entre 4 y 5 diputados, con 5 como cifra más probable, frente a los 4 representantes que tiene actualmente en el Parlamento regional.

En estimación de voto, Vox subiría hasta el 16,32 %, más de tres puntos por encima del resultado obtenido hace tres años.

Estimación de escaños obtenida por Idus3.

Sin embargo, ese crecimiento no bastaría para que el bloque de la derecha alcanzase el poder en Castilla-La Mancha. La suma de PP y Vox se quedaría entre 14 y 16 escaños, lejos de la mayoría absoluta fijada en 17 diputados.

Podemos y Sumar no llegan

La encuesta refleja además que Podemos obtendría el 3,88 % de los votos y Sumar el 2,45 %, sin alcanzar ninguna de las formaciones representación parlamentaria, mientras que otros partidos sumarían el 2,48 % y el voto en blanco alcanzaría el 1,60 %.

En la pregunta de voto espontáneo, los socialistas castellanomanchegos obtienen el 34,81 % de los apoyos, frente al 14,32 % del PP y el 10,03 % de Vox. La ventaja sobre los 'populares' se sitúa en 20,49 puntos.

Además, el PSOE de Page no solo se impone a cada una de las formaciones de la derecha por separado, sino que también supera la suma de PP y Vox en esta métrica, con una distancia de alrededor de diez puntos en intención de voto espontáneo.

La encuesta de Idus3 incorpora además un cambio en el reparto de escaños derivado de la evolución demográfica de la región. De cara a las elecciones autonómicos de mayo de 2027, parte de la premisa de que la provincia de Guadalajara gana un diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha en detrimento de Albacete.

Esta redistribución que favorecería al PSOE en el reparto de escaños y que ayudaría a explicar por qué los socialistas podrían aumentar su representación parlamentaria pese a mantener prácticamente el mismo porcentaje de voto que en 2023.

La misma encuesta de Idus3 para el PSOE regional, tal y como publicó EL ESPAÑOL días atrás, apunta también a que Emiliano García-Page es el único líder político que aprueba en Castilla-La Mancha, con una nota media de 6,94 sobre 10.

Además, señala que el 51,71 % de los castellanomanchegos lo prefieren como presidente de la Junta, muy por encima del resto de candidatos.

Ficha técnica

Técnica: Entrevistas telefónicas.

Ámbito geográfico: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Universo de estudio: Personas mayores de edad empadronadas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Tamaño y diseño muestral: 2.000 entrevistas, obtenidas mediante muestreo aleatorio.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95% (dos sigmas), y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50) el error real es del ± 2.86 % para el conjunto de la muestra.

Trabajo de campo: Las entrevistas se realizaron del 11 al 15 de mayo de 2026.