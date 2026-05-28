Page endurece su ofensiva contra Sánchez: "Quien cree en la estrategia del búnker termina dentro de una prisión"

"La estrategia del búnker para todos aquellos que lo han intentado en la historia ha sido nefasta". La advertencia lanzada este jueves por Emiliano García-Page a Pedro Sánchez resuena con fuerza y con un significado especial en un momento en el que el PSOE está acorralado por casos de presunta corrupción, porque el presidente de Castilla-La Mancha ha ido más allá: quien crea lo contrario, ha rematado, "termina dentro de una prisión".

Las palabras de Page, pronunciadas en una entrevista en la Cadena COPE, llegan después de que Sánchez haya cerrado de un portazo las puertas al adelanto electoral que reclama el dirigente castellanomanchego, que ha pedido a pedido al líder de su partido que se someta a una cuestión de confianza o convocase elecciones anticipadas porque, a su juicio, "este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia".

Durante una comparecencia desde el Salón de Palafreneros de la Embajada de España ante la Santa Sede, el jefe del Ejecutivo había respondido este miércoles con ironía y desdén al presidente de Castilla-La Mancha: "Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria para poder gobernar de una forma mucho más tranquila. Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas".

Pero Page ha contraatacado este jueves con dureza al intento de Sánchez de quitar hierro a la situación por la que atraviesa el PSOE, cercado por casos de presunta corrupción y sin los apoyos parlamentarios suficientes para garantizar la estabilidad de la legislatura.

"El país está para cualquier cosa menos para un intento de ironía, un conato de ironía, porque no llega ni a serlo, obviamente", ha asegurado el presidente castellanomanchego.

"Por ser coherente", ha añadido el único dirigente socialista que gobierna con mayoría absoluta su comunidad autónoma, si Sánchez considera que "lo mejor para España" es una mayoría del PSOE y teniendo en cuenta "las extraordinarias encuestas del CIS", "lo mejor para España sería convocar". "De verdad, el país es que está para cualquier cosa menos para bromas", ha reiterado.

Una "bomba de racimo"

Page también ha advertido sobre el alcance de las investigaciones judiciales abiertas en torno a presuntos casos de corrupción. "Lo que hay ahora acumulado por la Guardia Civil y la Policía es tan ingente, que es una especie de bomba de racimo", ha asegurado. "De todos los registros que se están haciendo van a salir nuevas líneas de investigación", ha pronosticado.

Además, el dirigente socialista ha deslizado que detrás de la negativa de Sánchez a convocar elecciones pueden existir otros intereses. "Cuando se está pensando en no convocar elecciones, además de los intereses generales de España e, incluso, de un partido, hay otro tipo de intereses que probablemente están detrás de las decisiones", ha indicado.

"Lo que no quisiera yo, porque no es bueno, es que una mayoría amplia del país termine pensando que el presidente no es que no quiera convocar elecciones, sino que no puede", ha rematado.

Rebelión discreta

Durante la entrevista, el presidente castellanomanchego ha asegurado también que dentro del PSOE existe "una grandísima mayoría que piensa cosas muy parecidas" a las que él expresa, aunque "muy discretamente". "Hay muchísima gente que piensa como yo", ha insistido.

"Si alguien piensa que el PSOE está en encefalograma plano, se equivocan. Hay muchísima gente, no solo muy honrada, muy trabajadora, mucha gente joven con muchas ganas", ha señalado.

Asimismo, Page ha defendido que muchos dirigentes socialistas están intentando preservar "este espacio de consensos mayoritarios que fue la socialdemocracia, que comenzó en España con la democracia, con Felipe González, con Alfonso Guerra".