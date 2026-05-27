El PP de Castilla-La Mancha achaca las dudas de Page a que "si hoy hubiera elecciones, dejaría de gobernar"

El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha achacado las dudas expresadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a presentarse a la que sería su cuarta reelección a que "sabe que si hoy hubiera elecciones, dejaría de gobernar".

El también diputado del grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha concedido una entrevista a Europa Press en la que analiza las posibilidades de gobierno de su partido a un año vista de los comicios autonómicos y se detiene en el hecho de que Page todavía no haya decidido si va a ser candidato.

"Está más pendiente de su propio interés electoral que de los intereses de la región", ha asegurado, al tiempo que ha apuntado que el ciclo electoral de las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León, y Andalucía ha demostrado que "hay una mayoría amplia del centro derecha" que también se va imponer en Castilla-La Mancha, donde su partido "sale a ganar y a tener la mayor parte de los votos para gobernar en solitario".

A su modo de ver, queda claro que en comparación con otros territorios gobernados por el PP, Castilla-La Mancha "ha demostrado quedarse atrás, y no porque sus ciudadanos tengan menos talento, sino porque el Gobierno al frente ha tomado la inacción como forma de gobernar".

Como principal culpable de esta situación retrata a Page, un presidente centrado en "generar titulares de prensa" pero que vive "alejado de una realidad que diariamente se come el poder adquisitivo de las familias y las empresas".

Entiende que el líder del Ejecutivo "está en el poder por estar, completamente alejado de una realidad que diariamente se come el poder adquisitivo de las familias y de las empresas".

Ante esta situación, lamenta que la única pretensión del Gobierno es "generar titulares de prensa con los que aparecer a nivel nacional pero sin solucionar los problemas reales de Castilla-La Mancha".

Ante esta situación, destaca la alternativa que encabeza Paco Núñez para "devolver a nuestra comunidad autónoma la competitividad que podría tener si estuviese gobernada por el PP".

Como aval, ha reivindicado el "activo importantísimo" que representan los gobiernos que su partido ostenta a nivel municipal desde 2023 y que afectan al 65 % de la población.

"Estamos demostrando con nuestros alcaldes que los vecinos pueden tener más posibilidades, pese a que los gobiernos de Castilla-La Mancha y de España les obliguen a subir impuestos", ha señalado.

Impuestos, campo y sanidad

Serrano ha avanzado que la precampaña que han activado a doce meses de los comicios se centra en acercar un mensaje claro para los electores respecto a una forma de gobernar con menos impuestos, más defensa del campo y más sanidad.

"Tres ámbitos clave" para Serrano, sobre todo teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha "no puede esperar" para ver mejorados estos ámbitos "de manera inmediata" gracias a "un Gobierno de Paco Núñez".

De manera concreta, ha planteado "un plan de choque contra listas de espera y poner en marcha la carrera profesional de verdad", una rebaja fiscal que permita "devolver un total de 400 millones de euros a todos los contribuyentes" de la región y "un plan de protección de agricultores y ganaderos que implicaría inversiones en materia hidráulica para que el sector tenga competitividad frente a otros territorios".