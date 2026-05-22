El verano llega de golpe a Castilla-La Mancha: fin de semana de calor extremo y máximas de hasta 36 grados

Preparen el pantalón corto, las camisetas de tirantes y, aquellos que tengan posibilidad, limpien el agua de las piscinas. Castilla-La Mancha se prepara para un fin de semana marcado por las altas temperaturas, en un episodio de calor que reforzará la sensación de inicio adelantado del verano en buena parte del país.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) habla de temperaturas "anormalmente elevadas" para esta época del año. El mercurio no bajará de los 30 grados en las horas centrales del día.

El sábado, las máximas alcanzarán los 35 grados en Toledo, 34 en Ciudad Real, 32 en Albacete y Guadalajara y 31 en Cuenca.

El domingo, el calor se intensifica ligeramente en algunas provincias, con 36 grados previstos en Toledo, 34 en Ciudad Real, 33 en Guadalajara y valores en torno a los 30 grados en Albacete y Cuenca.

La previsión incluye además cielos con intervalos de nubes altas y desarrollo de nubosidad de evolución en zonas de sierra y montaña, con posibilidad de chubascos dispersos en el tercio occidental y alguna tormenta ocasional en el noreste regional. No se descarta la presencia de calima en la parte occidental de la comunidad.

El viento soplará flojo, de componente este y sureste, en un contexto de estabilidad que contribuirá a mantener la sensación de calor en un arranque de verano adelantado en Castilla-La Mancha, que se prolongará durante la próxima semana.