Castilla-La Mancha exige una planificación hidrológica "justa" que garantice la prioridad de las cuencas cedentes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado una propuesta estratégica a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 de las siete demarcaciones hidrográficas que discurren por la región "para avanzar en una gestión hidrológica justa y adaptada a las necesidades hídricas presentes y futuras".

Así lo ha trasladado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la reunión extraordinaria del Consejo Regional del Agua, asegurando que la comunidad "actúa hoy con más fuerza que nunca en la defensa de nuestros intereses hídricos, que son también nuestros intereses sociales, económicos y ambientales".

"El objetivo es seguir avanzando hacia un modelo hídrico basado en el consenso, la sostenibilidad y la garantía de oportunidades para las generaciones presentes y futuras. Castilla-La Mancha afronta un momento decisivo para el presente y el futuro de nuestra tierra", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que, durante el proceso participativo previo a la elaboración de este documento de conclusiones, el Gobierno regional ha mantenido mesas de trabajo en las cinco provincias con la participación de 71 representantes de distintos sectores vinculados al agua.

"El documento presentado reafirma la necesidad de impulsar un modelo hídrico capaz de garantizar una reserva estratégica de agua para el abastecimiento, el desarrollo económico y la cohesión territorial de Castilla-La Mancha, especialmente en las demarcaciones del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura", ha afirmado.

Propuesta

Entre las principales líneas de actuación recogidas en las alegaciones destaca la defensa del principio de unidad y prioridad de la cuenca hidrográfica, de manera que los recursos excedentarios únicamente puedan considerarse como tales "una vez atendidas las necesidades de la propia cuenca cedente y garantizado el suministro de las distintas demandas existentes".

Además, se solicita la realización de balances hidrológicos completos e individualizados por cuenca, incluyendo tanto los recursos convencionales como los alternativos.

La propuesta también apuesta por garantizar las asignaciones previstas en los planes hidrológicos vigentes, impulsar los regadíos sociales y compatibilizar los objetivos medioambientales con el desarrollo socioeconómico de los territorios afectados.

Y se aboga por mejorar el conocimiento técnico de las distintas demarcaciones hidrográficas, reforzando especialmente las redes piezométricas para avanzar en una gestión más transparente y eficiente de los recursos hídricos.

Asimismo, se insta a dar respuesta a las dificultades que afrontan los pequeños municipios y las zonas afectadas por la despoblación, especialmente en materia de abastecimiento, calidad del agua de consumo humano y cumplimiento de la normativa de depuración.

"Medidas realistas y eficaces"

Gómez ha reiterado que Castilla-La Mancha mantendrá una posición "firme e inflexible" ante la Administración General del Estado para que la planificación del cuarto ciclo incorpore "medidas e infraestructuras realistas y eficaces que respondan a las necesidades del territorio".

"Si el agua se transforma en economía, como ya sucede en otros territorios, debe hacerse primero allí donde se genera el recurso", ha afirmado.

Por último, ha animado a ayuntamientos, agricultores, sectores económicos, organizaciones conservacionistas y ciudadanía a "aprovechar los últimos días del periodo de información pública para presentar alegaciones y propuestas que consideren oportunas para defender las demandas de uso del agua.