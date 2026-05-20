Page se desmarca del PSOE en el caso Zapatero y pide "apoyo explícito" a jueces y fiscales: "Deseo que funcione el sistema"

Emiliano García-Page ha vuelto a marcar perfil propio este miércoles dentro del PSOE con un mensaje de respaldo a la independencia judicial y de rechazo a cualquier intento de deslegitimar la actuación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha hecho estas declaraciones en Albacete, donde ha inaugurado el I Foro de Industria de Castilla-La Mancha. Allí ha mostrado su "apoyo explícito a los jueces, a los fiscales, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil".

Además, ha insistido en que la defensa de la presunción de inocencia no puede utilizarse para cuestionar a los tribunales. "Aquellas personas que quieran defender la presunción de inocencia de cualquiera —pero en este caso, del presidente Zapatero— deben saber que el peor camino es atacar la independencia de los jueces y de los fiscales; es una contradicción en sus propios términos", ha dicho.

Las declaraciones de Page llegan después de que, tras la imputación de Zapatero, el PSOE haya apelado a la "tranquilidad" y haya afirmado que los jueces y la oposición "no pararán", mientras que Sumar ha ido más lejos al hablar directamente de lawfare.

El presidente castellanomanchego ha defendido también el papel de las instituciones y del sistema judicial. "Quiero recordar que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional están pactados por las dos grandes formaciones políticas", ha señalado.

También ha advertido contra los señalamientos directos a jueces concretos. "Si alguien quiere materializar alguna sospecha, infamia o acusación a un juez en concreto —lo cual sería un delito muy grave de prevaricación—, lo que tiene que hacer es acudir precisamente al sistema", ha afirmado.

En esa misma línea, ha defendido que los ataques a la Justicia debilitan el funcionamiento institucional. "Lo contrario son erosiones gratuitas que no ayudan a la gente que necesita credibilidad en su defensa", ha sostenido.

Page ha defendido la necesidad de que el procedimiento siga su curso sin interferencias políticas. "Por lo que conozco, estoy convencido y deseo, además, que esclarezca todas las acusaciones que se están planteando, y que lo haga ante los jueces", ha añadido.

También ha valorado positivamente la disposición del expresidente. "Me agradó escucharle ayer al propio presidente Zapatero que va a colaborar con la Justicia. Esa es la actitud", ha señalado.

El dirigente socialista ha reclamado además que no se utilicen los logros políticos ni los ideales para justificar posibles delitos, después de que la ministra de Vivienda, la castellanomanchega Isabel Rodríguez, apelase este martes a su "vínculo emocional" con Zapatero y sus políticas para defender su inocencia.

"A quienes tienen furor en la defensa del presidente Zapatero —un furor frente a la defensa serena que creo que hay que mantener—, les puedo pedir, y les pido, que no utilicen ni la gestión, ni los logros, y menos aún los ideales, como justificación para poder delinquir", ha afirmado.

Y ha añadido: "Los ideales no pueden ser, ni mucho menos, un escudo ni una moneda de cambio. No vale decir 'y tú más', ni vale empatar en esta situación".

Serenidad

En el tramo final de su intervención, Page ha reclamado serenidad y respeto al funcionamiento del sistema judicial. "Espero que todo pueda evolucionar con un correcto funcionamiento del sistema y que se restablezca la honorabilidad de las personas, pero también con la claridad de que el sistema tiene que ser eficaz a la hora de perseguir a quienes han cometido delitos, sea quien sea", ha dicho.

"Tan duro es someterse a la infamia, a la difamación, a la calumnia y a los bulos —como nos pasa a todos, que todos sufrimos acusaciones—, como que queden impunes los delitos de verdad", ha añadido.

"Le deseo lo mejor, sinceramente, pero sobre todo lo que deseo es que funcione correctamente el sistema judicial, la Policía Judicial y la Guardia Civil; que funcionen, en definitiva, los instrumentos que como sociedad nos dan certidumbre y estabilidad", ha concluido Page.

La Audiencia Nacional ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado para que declare el próximo 2 de junio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La causa analiza las circunstancias del rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.