Paco Núñez pide a la comisaria europea ampliar hasta 2032 la Directiva Marco del Agua para evitar el cierre de pozos

Un momento de la reunión entre Paco Núñez y Jessika Roswall.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha entregado este miércoles en Estrasburgo a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, ampliar la Directiva Marco del Agua para evitar el cierre de pozos en La Mancha y el Alto Guadiana.

El líder del PP regional ha defendido extender los plazos hasta 2032 para cumplir con las exigencias europeas y evitar, según ha advertido, "un desastre" para Castilla-La Mancha.

"Estamos hablando de miles de explotaciones agrícolas, miles de empleos y decenas de municipios que podrían quedar condenados a la ruina", ha señalado.

Núñez ha calificado la reunión como "muy positiva" y ha asegurado que en ella ha trasladado "algunos de los asuntos más importantes para el presente y el futuro hídrico de Castilla-La Mancha", con especial atención a la situación de agricultores y ganaderos de la región.

Pacto Regional del Agua

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno autonómico "no haya cumplido" el Pacto Regional del Agua y ha garantizado que, "cuando el PP llegue al Gobierno de Castilla-La Mancha, lo cumpliremos íntegramente".

Núñez ha comprometido además la ejecución de inversiones en materia de depuración, reutilización y modernización de regadíos para que la comunidad autónoma pueda alcanzar los objetivos marcados por Europa en política hídrica.

Delegación del PP castellanomanchego y autoridades europeas.

Durante el encuentro, el dirigente 'popular' también ha incidido en el "agravio" que, a su juicio, sufre Castilla-La Mancha por ser cuenca cedente del trasvase Tajo-Segura y ha defendido que el agua llegue "con carácter prioritario" a los agricultores castellanomanchegos.

Plan de inversiones

El presidente regional del PP ha anunciado igualmente que su partido impulsará un plan de inversiones hídricas cuando llegue al Gobierno autonómico con el objetivo de aprovechar los fondos europeos "que los actuales gobiernos no han sabido ejecutar".

"El objetivo será recuperar parte de esos fondos perdidos y reinvertirlos en las infraestructuras hídricas que necesita Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Por último, Núñez ha indicado que la comisaria europea se ha comprometido a estudiar las reivindicaciones planteadas por el PP de Castilla-La Mancha y a tomar nota de las propuestas trasladadas durante la reunión.