Las dos cartas del alcalde de Talavera: pregunta a la Junta de Page por la llegada de Meta y a Transportes por la N-V

José Julián Gregorio ha pedido una reunión a la Junta de Castilla-La Mancha y otra al Ministerio de Transportes. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha solicitado formalmente la celebración de dos reuniones institucionales relacionadas con el futuro del desdoblamiento de la N-V y el proyecto de Meta, dos infraestructuras que se antojan decisivas para el futuro de la ciudad de la cerámica.

Gregorio ha remitido una carta al director general de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, Juan Pedro Fernández, y otra misiva al consejero de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando.

Desde el Ayuntamiento de Talavera han resaltado la "importancia estratégica que ambas actuaciones tienen para el desarrollo económico, urbanístico y de infraestructuras" de la localidad del oeste de la región.

Ante el Gobierno de España, se abordará el proyecto de desdoblamiento de la antigua carretera de Extremadura, el principal acceso a la ciudad ribereña desde Madrid.

La ampliación de la capacidad de este vial se antoja como una "actuación prioritaria para Talavera, tanto por su impacto en la seguridad vial como por su relevancia para la mejora de la movilidad y el desarrollo socioeconómico de la ciudad y su entorno".

Al respecto, el primer edil talaverano ha considerado "de gran interés" la posibilidad de celebrar un encuentro con el departamento que dirige Óscar Puente "en el que se nos informe de primera mano sobre la situación administrativa del proyecto, los avances realizados y los plazos previstos para su desarrollo".

Por su parte, a la Administración regional se le requerirá información sobre la llegada de Meta, uno de los grandes gigantes tecnológicos globales.

El concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha explicado que el Ayuntamiento permanece a la espera de la aprobación del proyecto de reparcelación de la matriz de Instagram o WhatsApp, un asunto del "que nos dijeron que iba a estar hace un mes y al Ayuntamiento no ha llegado nada".

La plataforma logística y otros proyectos

En rueda de prensa, García ha apuntado que la plataforma logística es un proyecto sobre el que ya se envió petición de información a varias instancias de la Junta, incluida Presidencia.

El concejal ha reiterado que ya se preguntó por la tramitación del estado del Plan de Singular Interés (PSI), después de que el propio Emiliano García-Page anunciara "que había una empresa que había comprado unos terrenos y que había invertido, cuestión que nos parecía extraña".

Según el propio PSI "ese desarrollo se va a llevar a cabo por medio de expropiación por parte de la Junta de esos terrenos para su posterior urbanización, y difícilmente va una empresa a invertir en esos terrenos como dijo Page si después van a ser expropiados, salvo que tenga algún acuerdo con algún tipo de empresa que nosotros desconocemos", ha comentado el titular de Urbanismo.

Por eso "creemos que el Ayuntamiento necesita que haya claridad en un proyecto tan importante para el desarrollo de esta ciudad".

El equipo de Gobierno ha mostrado su voluntad de "seguir insistiendo en estos proyectos y en otros que están en stand by por parte de la Junta", ha dicho García, porque son "actuaciones que necesita Talavera: demandamos lo que creemos que es justicia que la ciudad tenga".