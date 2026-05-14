Eva Maneiro defiende en el Club Conecta que Hydnum Steel convertirá Puertollano en referente del acero limpio

La CEO de Hydnum Steel y Russula Corporación, Eva Maneiro, ha participado en un nuevo encuentro del Club Conecta en Madrid, donde ha explicado las claves del proyecto de acero limpio que la compañía impulsa en Puertollano, una inversión industrial de gran impacto para Castilla-La Mancha.

Durante el encuentro, Maneiro ha subrayado que Hydnum Steel nace con la vocación de contribuir a la reindustrialización europea desde un modelo sostenible, basado en la electrificación, la reutilización de recursos y la producción de acero a partir de chatarra. La directiva ha destacado que el proyecto prevé una inversión en torno a los 1.600 millones de euros y la creación de unos mil empleos directos, además del impacto indirecto en transporte, logística, proveedores industriales y empresas auxiliares.

Maneiro ha defendido el concepto de "acero limpio" frente al de "acero verde", al considerar que la sostenibilidad industrial debe ir más allá de la reducción de emisiones de CO₂. En este sentido, ha explicado que la futura planta apostará por la reutilización de aguas grises, residuales e industriales, con el objetivo de no emplear agua destinada al consumo humano o al riego.

La presidenta del Club Conecta y presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, y el director de El Economista, Amador G. Ayora, junto a Eva Maneiro.

La empresaria ha recalcado, además, la excelente relación de la compañía con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con el Ayuntamiento de Puertollano, así como la colaboración con la Universidad de CLM para impulsar la formación de perfiles industriales, tecnológicos y especializados.

También ha destacado el papel de Puertollano como enclave estratégico por su tradición energética, su ubicación y su capacidad para atraer actividad industrial e innovación, especialmente en ámbitos como la ingeniería, la inteligencia artificial y la formación de nuevos profesionales.

La CEO de Hydnum Steel y Russula Corporación, Eva Maneiro, durante el encuentro.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha informado que Eva Maneiro será nombrada Hija Adoptiva de Castilla-La Mancha el próximo 31 de mayo, con motivo del Día de la Región.

Sobre el Club Conecta

El Club Conecta agrupa a más de un centenar de periodistas y profesionales de la comunicación vinculados a Castilla-La Mancha, entre ellos directores de medios y representantes de cabeceras nacionales y regionales.

La asociación, impulsada y presidida por Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, se ha consolidado como un punto de encuentro para impulsar el debate y visibilizar el potencial económico, social y cultural de la comunidad autónoma.

Por sus encuentros han pasado referentes del ámbito institucional, empresarial y social, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; o la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, entre otros.

Además de sus foros, el Club organiza un congreso anual con representantes del Gobierno regional y del tejido empresarial, así como diálogos temáticos sobre formación universitaria, empleo del futuro o retos urbanos, con el apoyo de entidades como Aqualia, Iberdrola, Moeve, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo y la Fundación "la Caixa".

La asociación cuenta también con directores de comunicación castellanomanchegos de compañías y organizaciones de referencia como Atresmedia, Banco Santander, Moeve, Sabadell, Iberdrola o Sacyr.