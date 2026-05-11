Nace el Colegio de Mediadores de Seguros de Castilla-La Mancha para "defender su papel esencial en la sociedad"

El Colegio de Mediadores de Seguros de Castilla-La Mancha ha celebrado este lunes su presentación institucional tras la integración de los colegios de mediadores de seguros de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Un organismo que "nace con la voluntad de estar más cerca del mediador, defender su papel esencial en la sociedad y reforzar su valor como figura clave entre el cliente y la entidad aseguradora".

Así lo ha expresado el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Castilla-La Mancha, José Enrique García Mérida, afirmando que este lunes supone "un día histórico para la mediación en Castilla-La Mancha".

"El colegio nace con la vocación de estar más cerca del mediador, defender su papel esencial en la sociedad y reforzar su valor como figura clave entre el cliente y la entidad aseguradora. El objetivo es sumar y representar al conjunto de la mediación profesional de Castilla-La Mancha. En un futuro, el fin es llegar al 100% de representatividad", ha afirmado.

De su lado, el vicepresidente del Consejo General de Mediadores de Seguros de España, Rafael Cabello, ha respaldado esta nueva etapa y ha afirmado que la creación del colegio representa "mucho más que una suma de estructuras".

"Permite construir una voz colegial más fuerte, más coordinada y con mayor capacidad de interlocución ante las administraciones, las entidades aseguradoras y la sociedad. Los colegios fuertes, unidos y modernos son una herramienta imprescindible para el presente y el futuro de la profesión", ha explicado.

"Herramienta clave"

En el acto también ha participado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha destacado la importancia de la constitución de este nuevo colegio que agrupa a cerca de 200 profesionales del sector.

"Es una herramienta clave para fortalecer la defensa de los profesionales del sector y mejorar el servicio a la ciudadanía", ha expresado.

Ruiz Molina ha indicado que el proceso de creación del colegio comenzó hace dos años y medio y ha felicitado la decisión de unificar en un solo colegio a los cuatro provinciales, porque "la unión hace la fuerza".

"La nueva estructura permitirá afrontar con mayores garantías los retos del sector, mejorando la defensa de los intereses de los colegiados en cuestiones como ética y buenas prácticas, atención y protección de los consumidores", ha asegurado.

Por último, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha afirmado que para la ciudad "es un honor acoger la presentación institucional del nuevo Colegio de Mediadores de Seguros de Castilla-La Mancha".

"Esta nueva estructura supone el fortalecimiento de un sector esencial para la economía, para las familias, para las empresas y para los autónomos", ha sentenciado.