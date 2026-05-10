El PP exige cuentas a Page tras publicar EL ESPAÑOL que Koldo pidió ayuda a Jesús Ramírez por una fiesta de Ábalos

Koldo García se puso en contacto con Jesús Ramírez para arreglar un "problema" tras la noche de Ábalos con las dos prostitutas en el Parador de Teruel.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha exigido explicaciones urgentes a Emiliano García-Page tras las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL que revelan que Koldo García pidió ayuda al socialista toledano y actual asesor del director general de la Policía, Jesús Ramírez, para "tapar" un escándalo del exministro José Luis Ábalos.

Tal y como detalla la investigación de este diario, el Ministerio de Transportes habría trasladado en septiembre de 2020 a dos prostitutas desde Córdoba y Málaga hasta el Parador de Teruel para tener un encuentro con Ábalos durante un viaje oficial en plena pandemia.

Tras producirse un "problema" en dicha estancia, los whatsapps y los emails de Koldo García a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva revelan cómo García contactó con Ramírez, a quien el entorno de la trama identificaba como el "Segundo de Paco" (en referencia al albaceteño Francisco Pardo, actual director general de la Policía Nacional), para gestionar la situación y borrar cualquier rastro de lo sucedido.

Ante la gravedad de los hechos, la portavoz del PP regional, Alejandra Hernández, ha recordado a Page que Jesús Ramírez fue un "hombre de su máxima confianza" ocupando la Dirección de Comunicación de las Cortes de Castilla-La Mancha entre 2015 y 2018, bajo la Presidencia de Jesús Fernández Vaquero en el Parlamento autonómico. Por ello, se ha preguntado si "ya por entonces conocía los métodos de este dirigente".

La portavoz 'popular' ha calificado las revelaciones como "muy preocupantes", denunciando que apuntan a maniobrar para "resolver y tapar" un escándalo protagonizado por Ábalos. Hernández ha subrayado que tanto Ramírez como su superior, Francisco Pardo, son figuras históricas del socialismo castellanomanchego que han ocupado puestos claves con José Bono y Page.

En un tono muy crítico, ha denunciado que "no estamos ante una cuestión de vida privada, sino ante un posible uso de recursos, contactos y estructuras del Estado para solucionar problemas derivados de comportamientos privados".

Por ello, ha anunciado que el PP estudia llevar el caso a las Cortes mediante iniciativas parlamentarias para exigir transparencia y responsabilidades "caiga quien caiga". "Page no puede seguir intentando aparentar distancia con Pedro Sánchez mientras guarda silencio ante uno de los mayores escándalos que afectan al entorno socialista", ha sentenciado.

¿Quién es Jesús Ramírez?

Este veterano periodista nacido en Oropesa (Toledo) ha forjado una trayectoria profesional durante décadas en la comunicación institucional y el periodismo político. Dio sus primeros pasos en la redacción de Diario 16, desde donde dio el salto hacia la gestión de la información pública.

Durante gran parte de su carrera fue un hombre de la máxima confianza del socialista José Bono, acompañándolo estrechamente tanto en la presidencia de Castilla-La Mancha como en su etapa en el Ministerio de Defensa.

También ejerció un papel fundamental en la política del PSOE regional como director de comunicación de las Cortes autonómicas, trabajando codo con codo con el entonces presidente del parlamento Jesús Fernández Vaquero.

En el verano de 2018 se incorporó a la Dirección General de la Policía como asesor personal y de comunicación de Paco Pardo. Desde ese puesto, ha asesorado a la cúpula policial e incluso ha formado parte de los jurados de los premios de periodismo de la Fundación Policía Española en sus ediciones recientes.