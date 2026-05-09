El PSOE reivindica el papel de Europa en la "transformación" de Castilla-La Mancha: "Nos ha dado prosperidad e igualdad"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha subrayado que la integración en la Unión Europea "nos ha dado crecimiento, prosperidad e igualdad" y ha recordado que gran parte de los recursos y derechos que hoy disfrutan los ciudadanos de la región se han alcanzado gracias a los fondos europeos y al apoyo comunitario.

En el marco de la celebración del Día de Europa, Maestre ha recordado que el camino recorrido junto a las instituciones europeas "ha sido la base de la transformación social y económica" de la comunidad autónoma.

La eurodiputada socialista también ha destacado la importancia "histórica y estratégica" que ha tenido la pertenencia de España a la UE durante estas últimas cuatro décadas. Este 2026 se cumplen 40 años desde la adhesión.

Desde Bruselas, Maestre ha enfatizado en que "esta relación no ha sido unidireccional". En este sentido, ha subrayado que España también ha aportado "su identidad, sus valores y su cultura", convirtiéndose en un referente político.

"Hemos crecido en democracia", ha afirmado la responsable del PSOE regional, quien ha ensalzado cómo el país se ha consolidado en este tiempo como un ejemplo en ámbitos como el estado del bienestar o el Estado de derecho ante sus socios internacionales.

Castilla-La Mancha, referente en políticas de cohesión

De igual manera, ha puesto el foco en la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha —que ha cumplido cinco años de vigencia— y la ha señalado como un ejemplo de éxito que se ha exportado a Europa para demostrar cómo "a través de la voluntad política y el uso eficiente de los fondos estructurales se puede combatir el reto demográfico".

Maestre ha apuntado que la inversión en servicios sanitarios, sociales y educativos, financiados también por Europa, a través de —entre otros— los fondos estructurales, ha servido para garantizar la plena igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. "Eso también es Europa", ha remarcado.