CCOO reclama evitar el trabajo en solitario en tareas de riesgo tras el accidente mortal en Azuqueca de Henares

El sindicato CCOO ha insistido en la necesidad de que determinados trabajos de riesgo se realicen siempre con al menos otra persona presente, capaz de detener la maquinaria o prestar asistencia inmediata en caso de emergencia, tras el fallecimiento de un trabajador en una empresa metalúrgica de Azuqueca de Henares.

El sindicato ha subrayado que la ausencia de acompañamiento en tareas con maquinaria pesada o procesos industriales complejos incrementa de forma "significativa" la gravedad de los accidentes, al impedir una reacción rápida que pueda resultar determinante en situaciones críticas como atrapamientos o aplastamientos.

El caso se produjo cuando un operario de 50 años quedó atrapado en una bobinadora de grandes dimensiones mientras trabajaba en solitario en una línea de corte de chapa, un hecho que CCOO ha vinculado directamente con la necesidad de reforzar la organización preventiva del trabajo en este tipo de entornos.

Según el sindicato, contar con un segundo trabajador en el mismo espacio no solo permite detener la maquinaria de forma inmediata en caso de incidente, sino también activar los protocolos de emergencia y reducir los tiempos de respuesta, un factor clave para evitar desenlaces fatales.

Prevención laboral

CCOO ha aprovechado este accidente, el primero mortal registrado en la provincia de Guadalajara en lo que va de 2026, para reiterar su advertencia sobre la importancia de la prevención en el ámbito laboral y ha señalado que buena parte de los siniestros tienen causas materiales previsibles.

En este sentido, la organización sindical ha reclamado a las empresas que refuercen el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y que garanticen la formación adecuada de las plantillas, especialmente en puestos donde se maneja maquinaria de alto riesgo.

El sindicato ha concluido haciendo un llamamiento a que la seguridad laboral sea una prioridad real en la organización del trabajo diario, evitando situaciones en las que un trabajador pueda quedar aislado ante una posible emergencia.