Comprar una vivienda en Castilla-La Mancha cuesta un 17,4 % más que hace un año: el metro cuadrado alcanza 1.398 €

El mercado de la vivienda en Castilla-La Mancha atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión de los últimos años. Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa correspondientes a abril de 2026, el precio de la vivienda de segunda mano en la región ha aumentado un 17,4 % en términos interanuales, situándose como el mayor incremento registrado en los últimos doce meses.

Este crecimiento consolida una tendencia alcista sostenida que afecta tanto a compradores como a propietarios y que está redefiniendo el acceso a la vivienda en la comunidad autónoma. En términos concretos, el precio medio del metro cuadrado en Castilla-La Mancha se sitúa en 1.398 euros, frente a los 1.191 euros registrados en abril de 2025.

Esta diferencia supone un incremento de 207 euros por metro cuadrado en solo un año, lo que refleja la intensidad del encarecimiento del mercado inmobiliario regional. Además, el comportamiento mensual también confirma la tendencia al alza, con una subida del 2,9% respecto al mes anterior. Este dato refuerza la idea de que el mercado no solo está creciendo a medio plazo, sino que mantiene una presión constante en el corto plazo.

El aumento del precio por metro cuadrado tiene un impacto directo en el coste final de la vivienda. Para entender la magnitud del encarecimiento, basta con analizar una vivienda estándar de 80 metros cuadrados, una referencia habitual en los estudios del sector. En abril de 2026, el precio medio de este tipo de vivienda en Castilla-La Mancha se sitúa en 111.826 euros. Hace un año, esa misma vivienda costaba 95.257 euros. La diferencia es de 16.569 euros más en solo doce meses, lo que supone un incremento del 17,4 %.

Cifras nacionales

Este dato es especialmente relevante porque refleja cómo el encarecimiento no es solo estadístico, sino que tiene un impacto directo en la capacidad de compra de los hogares. En muchos casos, esta subida puede suponer la diferencia entre poder acceder o no a una vivienda en propiedad.

El caso de Castilla-La Mancha no es aislado. El mercado inmobiliario español en su conjunto está experimentando una fase de crecimiento de precios muy extendida. Las 17 comunidades autónomas registran incrementos interanuales en abril de 2026, lo que indica un fenómeno generalizado en todo el país.

Sin embargo, el ritmo de subida varía notablemente entre territorios. Las mayores alzas se registran en la Región de Murcia (32,3 %), Asturias (25 %), Andalucía y Cantabria (23%), y la Comunidad Valenciana (21,7 %). Castilla-La Mancha, con su 17,4 %, se sitúa en una posición intermedia-alta, igualada con Madrid.

Este contexto es importante porque muestra que el encarecimiento no se limita a las grandes capitales o a las zonas turísticas, sino que se está extendiendo hacia regiones tradicionalmente más asequibles, como es el caso castellanomanchego. Uno de los factores clave que explican la evolución del mercado en Castilla-La Mancha es el llamado “efecto arrastre” de los grandes mercados inmobiliarios cercanos, especialmente con la capital de España.

Según los expertos del sector, la presión de la demanda en la capital española, donde los precios alcanzan niveles muy elevados, está provocando el desplazamiento de compradores hacia provincias limítrofes en busca de vivienda más asequible. Este fenómeno está generando un aumento de la demanda en zonas como Toledo o Guadalajara, lo que a su vez impulsa los precios al alza.

La consecuencia directa es una reducción progresiva de la brecha de precios entre la capital y las provincias cercanas, aunque esta convergencia se produce a costa de una pérdida de accesibilidad para los residentes locales.

Diferencias internas en la región

Aunque el aumento de precios es generalizado en Castilla-La Mancha, existen diferencias significativas entre provincias y municipios. Algunas zonas están experimentando incrementos mucho más intensos que la media regional. En el ámbito provincial, destacan especialmente Guadalajara y Ciudad Real, donde el dinamismo del mercado es más evidente en términos de crecimiento.

En el caso de las capitales, Guadalajara lidera el precio del metro cuadrado en la región con 2.013 euros/m², seguida por Albacete (1.615 €/m²), Toledo (1.299 €/m²), Cuenca (1.218 €/m²) y Ciudad Real (1.119 €/m²). Estas diferencias evidencian una fuerte fragmentación del mercado inmobiliario regional, donde conviven zonas con precios relativamente accesibles y otras con incrementos más cercanos a los grandes mercados urbanos.

El análisis municipal revela aún con más claridad la intensidad del encarecimiento en determinadas localidades. Algunos municipios presentan incrementos interanuales especialmente elevados, lo que indica una fuerte presión de demanda en zonas concretas. Entre los mayores aumentos destacan Yeles (51,9 %), Seseña (37,5 %), Ocaña (31,9 %), Tarancón (29,5 %) y La Roda (25,8 %). También se sitúan en niveles altos Ciudad Real capital (25,2 %) y Guadalajara capital (21,8 %).

Estos datos muestran que el encarecimiento no se limita a las grandes ciudades, sino que también afecta a municipios medianos y áreas metropolitanas, especialmente aquellas bien conectadas o próximas a grandes núcleos urbanos. En términos de precios absolutos, los municipios más caros son Guadalajara capital (2.515 €/m²), Azuqueca de Henares (2.453 €/m²) y Alovera (2.211 €/m²).

En el extremo contrario, existen localidades donde el precio sigue siendo inferior a 1.000 euros por metro cuadrado, como Alameda de la Sagra, Caudete o Villarrobledo, lo que refleja la enorme diversidad interna del mercado castellanomanchego.

Mercado desigual

El crecimiento del precio de la vivienda en Castilla-La Mancha pone de relieve un problema estructural creciente: la desigualdad territorial en el acceso a la vivienda. Mientras algunas zonas se encarecen rápidamente por la presión de la demanda, otras mantienen precios mucho más bajos, pero también suelen presentar menor dinamismo económico o demográfico.

De cara a los próximos meses, los expertos prevén que la tendencia alcista pueda continuar, aunque posiblemente a ritmos variables según la zona. La falta de oferta de vivienda nueva, el encarecimiento del suelo y la persistencia de la demanda en determinadas áreas seguirán siendo factores clave.