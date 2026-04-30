Una vaguada y una dana dejarán tormentas importantes durante el puente de mayo en Castilla-La Mancha

La aproximación de una vaguada y la formación de una dana a partir del domingo provocarán que el puente de mayo esté marcado por las tormentas y la inestabilidad en buena parte de Castilla-La Mancha.

Una situación que en la región se viene arrastrando durante los últimos días. No en vano, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha activado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), este miércoles en toda la región por la proliferación de tormentas que en muchos casos descargaron en forma de granizo.

Este jueves, la alerta se reducía a la provincia de Albacete donde el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se prolongará a este viernes, primer día del puente, por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora que podrían manifestarse en forma de granizo.

De cara al sábado, la previsión de Meteored es que la inestabilidad continúe por el paso de la vaguada que dejará chubascos generalizados en la región, así como en la cordillera Cantábrica y las sierras del sur. No obstante, las precipitaciones más intensas se esperan en Navarra, donde los acumulados podrían llegar a los 40-50 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Una vez que haya pasado la vaguada, la previsión indica la formación de una depresión aislada en niveles altos (dana) el domingo que provocará lluvias intensas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una sola hora. No obstante, se espera que las lluvias más intensas afecten a la zona norte, concretamente a Galicia, la Cordillera Cantábrica, La Rioja, Aragón y el norte de Castilla y León

De cara al lunes, la inestabilidad persistirá en el norte y nordeste peninsular con precipitaciones todavía más fuertes que incluso pueden llegar a los 40 litros.