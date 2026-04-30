El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene activo el Meteocam en Albacete y lo desactiva en el resto de la región

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, quedando activo solamente en la provincia de Albacete.

Así lo ha decidido el Ejecutivo regional después de que la Agencia Estatal de Meteorología mantenga activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Albacete. Un aviso que arrancará a las 16 horas en las comarcas de La Mancha, Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa.

En estas zonas se esperan lluvias acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado, que podrían ir acompañadas de tormentas y granizo.

La alerta se extenderá hasta las 9 horas de la mañana del viernes, día en el que se activará otro aviso por la misma situación en esta provincia y en Guadalajara de 14 a 21 horas.

20 incidencias

El Meteocam se activó a las 11 horas de este miércoles en fase de alerta -Situación Operativa 0- en toda la región. La desactivación en cuatro provincias se debe a la mejora de las condiciones meteorológicas.

Desde su activación, se han registrado un total de 20 incidencias, según datos del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.