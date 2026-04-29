El sindicato SIBF demanda a Geacam por "torpedear" la negociación del convenio de los bomberos forestales

El Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF) ha presentado una demanda contra la empresa pública Geacam por "intentar torpedear la negociación del nuevo convenio empresarial de forma fraudulenta".

Según ha expresado, Geacam intentó convencer a la parte social que debían asumir unas limitaciones que "exceden las legalmente establecidas, con la intención de impedir una mejora salarial real y efectiva y limitar la redefinición de aquellos grupos profesionales que pudieran verse afectados en los acuerdos".

"Desde la Junta y desde Geacam no se hace otra cosa más que intentar poner obstáculos a la negociación para ir despojando poco a poco a los bomberos forestales de sus derechos. No apuestan por un servicio fuerte y estable en el dispositivo de lucha contra los incendios forestales de esta comunidad autónoma", han asegurado, poniendo como prueba lo que consideran "un intento de desdibujar la posibilidad de algún logro en la negociación del nuevo convenio".

El sindicato ha detallado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se niega a que los bomberos forestales pasen a ser personal de la Junta y "boicotea la negociación de un nuevo convenio".

"Mientras se intenta negociar un acuerdo, están intentando hacer trampas en la negociación", han criticado.

"Precarización" del servicio

Desde el sindicato también alertan que "la precarización del dispositivo de lucha contra los incendios forestales es cada vez más acusada, con una alta temporalidad de buena parte de la plantilla".

"Este año tendremos distintos retenes que trabajarán apenas tres meses y trabajadores adscritos a los mismos que después de ese periodo se irán al paro", han explicado.

Por último, han lamentado que todo esto ocurra en un año en el que Geacam cumple 20 años, una efeméride que se celebró el pasado 11 de abril. "Fue una fiesta encaminada solamente a que los de siempre se hiciesen la foto para esconder las miserias a las que están abocando a este servicio de emergencias", han sentenciado.