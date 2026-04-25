Sumar renueva su liderazgo en Castilla-La Mancha y apuesta por una "revolución pacífica y política" en la región

El representante de la Ejecutiva estatal de Sumar, Fabio Cortese; los co-coordinadores del movimiento en Castilla-La Mancha, Jesús Plaza y Lucía Siles; y el diputado nacional de Sumar, Agustín Santos.

Sumar Castilla-La Mancha ha renovado su liderazgo en la región al elegir a Lucía Siles y Jesús Plaza como co-coordinadores del movimiento en una región en la que aspiran a lograr una "revolución pacífica y política".

Esta designación se ha producido tras una asamblea de la formación celebrada en el castillo de San Servando de Toledo en la que los asistentes han decidido que Plaza renovase su cargo y que Siles accediera a él en sustitución de María Rodríguez.

En declaraciones a los medios de comunicación, la nueva co-coordinadora de la formación de izquierdas ha reivindicado que el objetivo de Sumar Castilla-La Mancha es ahormar un "proyecto de política útil a la gente" en el que caben las confluencias y los "espacios amplios con todos aquellos partidos que apuesten por la transición ecológica" o "el derecho a la vivienda".

"Hay que elegir los caminos que permitan que las fuerzas progresistas tengan la mayor fuerza y la mayor representación a las instituciones para conseguir lograr los objetivos de mejora de la vida de las mayorías sociales", ha apuntado Siles.

De su lado, Jesús Plaza ha recordado que esta asamblea coincidía con la conmemoración de la Revolución de los Claveles que devolvió la democracia a Portugal y de ahí que haya presentado a Sumar como punta de lanza de una "revolución pacífica y política" en Castilla-La Mancha como alternativa a una sociedad que "si no está harta, se siente un poco apática y desanimada a la hora de ir a votar".

Asimismo, ha informado que en la asamblea también se ha creado un grupo de coordinación que en casi un 50 % está formado por miembros menores de 30 años, un dato que su juicio demuestra que Sumar apuesta por los jóvenes para "destruir ese bulo de que la juventud es de derechas".

En materia política, ha señalado que su formación "no va a entrar en el juego del bipartidismo" y que Castilla-La Mancha necesita "más justicia social, soberanía hídrica, una apuesta decidida por un modelo familiar de la agricultura y que la gente joven pueda tener una vivienda y un trabajo digno".

La nueva coordinadora de Sumar Castilla-La Mancha ha contado con el respaldo del diputado nacional Agustín Santo y del representante de la Ejecutiva estatal de Sumar, Fabio Cortese.