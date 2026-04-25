Page señala a los "jefes" del PSOE por la filtración del Comité Federal: "Algunos están en la cárcel y otros, a punto"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha apuntado a los "jefes" del PSOE por la filtración de los vídeos del Comité Federal del partido en 2016 en el que Pedro Sánchez fue relegado de la Secretaría General del partido tras un bronco debate.

El barón castellanomanchego, que este sábado ha sido entrevistado en la cadena Cope, ha apuntado a la "primera clave" de este asunto y sobre la que "no ha reparado mucha gente". "No se ha destacado pero este tipo de documento visual lo tenían muy pocas personas", ha asegurado Page, quien ha puntualizado que el acceso solo estaba restringido a los "jefes, jefes".

Sobre estos miembros que se situaban en lo más alto del escalafón del Partido Socialista en 2016, ha afirmado que "algunos están en la cárcel y otros están a punto" en alusión a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

En este sentido, el político toledano se ha preguntado que "de algún sitio ha tenido que salir la filtración" y que "algo está pasando para que un documento visual tan estratégico, reservado, secreto y peligroso haya salido a la luz" esta semana en The Objective

Pero más allá de situar el origen de la filtración y argumentar que de no haberse producido "ninguno estaríamos hablando de esto", ha descrito aquel cónclave como "un comité en el que casi todo salió mal".

"Quizá no podía salir de ninguna otra manera", ha reflexionado el barón socialista, quien ha señalado que el asunto "se quiso reducir a una batalla de poder entre Pedro Sánchez y Susana Díaz".

Sin embargo, ha puntualizado que detrás de esa lucha había "modelos, estrategias y políticas", y ha recordado que tanto él como muchos compañeros "planteábamos no entrar en una deriva de pactar con cualquiera que se cruzara en el camino, sobre todo con gente indeseable como los independentistas o Bildu".

Y es que aquel Comité Federal del PSOE se celebró justo después de unas elecciones generales en las que el PSOE había recabado 84 diputados y podría "haber sumado acuerdos estrafalarios y extraños", lo que a juicio de Page motivó una "movilización" en el seno del partido.

"Producir una alteración"

Como consecuencia de aquella rebelión interna, Page ha manifestado que la dirección "tenía perdido el comité" y que por eso "hubo tanto conflicto" hasta el punto de "querer producir una alteración", en alusión a la petición de Sánchez de realizar la votación de manera secreta y en una urna situada en una habitación anexa.

"En el fondo, lo que estaba en juego de fondo era que el PSOE siguiera manteniéndose en un posición central desde la perspectiva constitucional, que nos limitáramos a nosotros mismos pactar con todos los que quieren romper España y con otro tipo de radicalidades, si es un partido con perímetro y límites o no lo es con tal de llegar al poder", ha incidido Page, que también ha reconocido que aquel encuentro acabó "como el rosario de la aurora, finalmente Sánchez ganó las primarias y ahora estamos donde estamos".

Estas declaraciones se han producido tan solo un día después de que el presidente castellanomanchego lamentara que el vídeo era testimonio gráfico de que en 2016 se produjo "un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista" o lo que es lo mismo, "un claro pucherazo".