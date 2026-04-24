Castilla-La Mancha ha capturado más de 500.000 conejos en lo que llevamos de 2026 para frenar la sobrepoblación

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha capturado un total de 577.643 conejos en la región desde el 1 de enero de 2026, una cifra que pone de manifiesto tanto la magnitud del problema como el esfuerzo que se está realizando para reducir el impacto de la sobrepoblación.

Este es uno de los datos que ha puesto sobre la mesa la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la constitución de la primera Mesa Regional del Conejo de Monte, un nuevo órgano de coordinación destinado a reforzar la lucha contra la sobrepoblación de esta especie y a avanzar en soluciones eficaces frente a los graves daños que está ocasionando en cultivos agrícolas e infraestructuras públicas, ha informado la Junta en un comunicado de prensa.

Durante su intervención, Gómez ha subrayado que esta mesa "nace como un espacio estable de diálogo, seguimiento y coordinación interadministrativa, imprescindible para abordar con rigor y consenso un problema que ha alcanzado una dimensión extraordinaria en nuestra región".

"Estamos al lado de los agricultores y ganaderos y no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante los daños reiterados que la sobrepoblación de conejosestá provocando en el medio rural", ha afirmado la consejera, remarcando el compromiso del Ejecutivo autonómico con la protección del sector agrario, la sostenibilidad y el equilibrio ambiental.

La Mesa Regional del Conejo de Monte se enmarca en el Plan de Acción frente a la sobrepoblación del conejo de monte, impulsado por la Consejería de Desarrollo Sostenible que contempla 18 medidas técnicas y de coordinación, con una inversión prevista de en torno a 4 millones de euros, y que se concibe como un plan dinámico, en constante mejora.

Entre los principales objetivos de este órgano se encuentran el análisis de la evolución de las poblaciones de conejo, la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas y la propuesta de nuevas actuaciones que permitan reducir los daños agrícolas, mejorar la seguridad de las infraestructuras y garantizar el equilibrio de los ecosistemas.

Además del Gobierno regional, en esta mesa están representadas las distintas administraciones públicas, organizaciones agrarias, sector cinegético, entidades conservacionistas y la comunidad científica.

Equipos de control

La constitución de esta mesa coincide con la puesta en marcha efectiva de los Equipos de Control de Fauna (ECOFA), que ya están actuando sobre el terreno en zonas especialmente sensibles, donde la acumulación de conejos puede suponer un riesgo. Además del refuerzo de la capacidad operativa de los agentes medioambientales, a los que se ha dotado de medios extraordinarios para la caza nocturna.

"Buscamos una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante un problema creciente en Castilla-La Mancha, siempre desde el rigor técnico, el respeto al medio ambiente y la colaboración entre administraciones y sectores implicados", ha señalado Gómez.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno regional continúa trabajando en una orden de ayudas para la protección de cultivos, que permitirá apoyar económicamente a los agricultores además de ampliar el abanico de herramientas disponibles para el control poblacional, como el uso excepcional de trampas, la caza con hurón o el aprovechamiento de la carne de los conejos capturados, siempre bajo supervisión y con todas las garantías legales y de bienestar animal.

Por último, ha concluido indicando las actuaciones específicas en coordinación con los organismos titulares de las infraestructuras, como el refuerzo en márgenes de carreteras, la instalación de cerramientos y vallados en tramos especialmente afectados y la coordinación con ADIF, demarcaciones de carreteras y otras administraciones. “Tenemos ya identificados los tramos más necesarios para el vallado de la Autovía de Los Viñedos, estamos estudiando con Fomento y la empresa concesionaria la forma de acometer los tramos más urgentes”.