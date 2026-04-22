Núñez describe a Castilla-La Mancha como un "infierno fiscal" y pide seguir las recetas de las comunidades del PP

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha descrito la región como un "infierno fiscal" que vive una "anomalía política y económica" frente a las recetas desplegadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

"Los doce gobiernos autonómicos del PP han bajado el IRPF y han impulsado políticas fiscales que favorecen el crecimiento", ha asegurado Núñez en una entrevista en Onda Cero donde ha enfrentado este modelo al impuesto por Page en Castilla-La Mancha con "más impuestos, menos renta y más desigualdad".

El líder de los 'populares' ha manifestado que "mientras en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Extremadura se paga menos y se atrae inversión, aquí se paga más y se expulsa talento". En este sentido, ha apuntado que “un castellanomanchego paga más impuestos que en otras regiones y, sin embargo, gana de media 6.000 euros menos".

Al mismo tiempo, ha relacionado estos datos de presión fiscal con los de pobreza que apuntan a que "el 34,5 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza, cuatro de cada diez menores viven en exclusión social y más de la mitad de las familias no llegan a fin de mes".

Dos modelos diferenciados

Para defender la tesis de que "allí donde gobierno el PP, los impuestos bajan y la economía mejora", Núñez ha puesto como ejemplo a Extremadura, una comunidad autónoma que "ha pasado de estar a la cola en competitividad fiscal a situarse entre las comunidades autónomas con menor presión impositiva tras las reformas del PP".

"Castilla-La Mancha necesita ese mismo cambio”, ha reivindicado, al tiempo que ha defendido que el proyecto del PP pasa por "aliviar la carga fiscal, apoyar a autónomos y sectores productivos y devolver poder adquisitivo a las familias".

A la hora de citar imposiciones concretas, ha criticado medidas como el canon del agua o el incremento de IRPF, medidas que no hacen más que "agravar la situación en un contexto de inflación y pérdida del 13,4 % de poder adquisitivo en la última década".

Carrera profesional sanitaria

Por otro lado, Núñez también se ha referido a la recuperación de la carrera profesional sanitaria, una decisión que a su juicio "llega tarde, tras años de negativa del Gobierno de Page y gracias a la presión de los profesionales".

También en materia sanitaria, ha reiterado su compromiso de poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera si se convierte en presidente autonómico para que la región deje de estar "entre las peores del país".

"Castilla-La Mancha no puede seguir siendo la excepción negativa de España", ha destacado Núñez, que ha finalizado la entrevista reiterando que “mientras otras comunidades autónomas avanzan bajando impuestos y generando oportunidades, aquí seguimos atrapados en un modelo que empobrece”, por lo que “es el momento del cambio”.