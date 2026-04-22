Confirmado: una dana dejará aguaceros en algunas zonas de Castilla-La Mancha este fin de semana

La situación meteorológica actual está condicionada por la presencia de una borrasca fría al oeste de la Península, que impulsa una masa de aire muy cálida para la época cargada de polvo sahariano hacia la Península.

A partir de este jueves la configuración atmosférica cambiará. La borrasca se retirará hacia el oeste, pero en altura se descolgará una vaguada que previsiblemente se desgajará sobre la vertical peninsular entre el viernes y el sábado, dando lugar a una pequeña dana que provocará un repunte de la inestabilidad.

Tras un miércoles tranquilo, con algunos chubascos tormentosos aislados que avanzarán de oeste a este, las nubes crecerán a partir de la tarde de este jueves, descargando chubascos en puntos de Andalucía, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y sur de Castilla y León.

El viernes la vaguada comenzará a adentrarse en el oeste peninsular, disparando la inestabilidad desde la madrugada. Se esperan chubascos y tormentas de carácter irregular, pero que pueden ser localmente intensos en Castilla y León, Asturias, interior de Galicia, Cantabria, País Vasco, Pirineo oscense, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Melilla, sin descartar que a últimas se intensifiquen en la Región de Murcia.

El sábado la dana se habrá desgajado de la circulación general y tenderá a situarse en el sur peninsular. Se esperan aguaceros muy fuertes en puntos de Andalucía, Región de Murcia, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y sur de la Comunidad Valenciana.

El domingo se desplazaría al Mediterráneo y, aunque persiste el riesgo de chubascos, en principio serán más débiles y dispersos.

Previsión del miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad alta, de nubes bajas en el tercio oeste de madrugada y de nubosidad de evolución en el cuadrante sureste y en Cuenca que puede ir con chubascos dispersos y alguna tormenta aislada en Albacete que serán más probables en zonas de montaña.

Las temperaturas máximas irán en descenso generalizado, salvo en gran parte de Albacete con ascensos ligeros entre Hellín y Almansa y con pocos cambios en el resto.

Habrá viento flojo variable, con predominio del suroeste y oeste en horas centrales cuando se esperan intervalos moderados.