El Gobierno de España nombra a la toledana Inés Sandoval nueva directora general de Vivienda y Suelo

El Gobierno de España ha nombrado a Inés Sandoval Tormo nueva directora general de Vivienda y Suelo. La toledana dejará su puesto al frente de la Dirección General de Planificación y Evaluación, que adquirió el pasado mes de octubre

Dicho puesto será ocupado por la extremeña María Isabel Vergara Sánchez, según se desprende de las referencias del Consejo de Ministros celebrado este martes.

Sobre Inés Sandoval

Inés Sandoval es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), tiene formación en Trabajo Social por la UNED y los másteres de Asesoría Jurídico-Laboral (UDIMA) y Formación del Profesorado (UNIR).

Ha desarrollado su trayectoria profesional en la gestión pública y de vivienda en la Administración estatal, autonómica y local.

Antes de ostentar la Dirección General de Planificación y Evaluación, fue directora de Promoción y Colaboración en Casa47, impulsando proyectos de colaboración público-privada de vivienda.

Además, fue directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha y presidenta de Gicaman, donde gestionó el patrimonio público de vivienda y suelo. Entre 2015 y 2019 fue concejala en el Ayuntamiento de Toledo.