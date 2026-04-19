El PSOE insta al PP a votar a favor del blindaje por ley de la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha anunciado que este lunes será "un día histórico" para Castilla-La Mancha debido a la firma para recuperar la carrera profesional sanitaria.

Así lo ha expresado el socialista este domingo desde Oropesa (Toledo), desde donde ha abogado por que este derecho será "blindado por ley".

"El acuerdo culmina el proceso de recuperación de derechos y de servicios. El PSOE quiere dar un paso más y blindar esta carrera profesional por ley. No sé si el PP se sumará o no a la aprobación de la norma", ha expresado.

Al respecto, ha mostrado "sorpresa" debido a que no entiende "las razones que llevan al Partido Popular de Paco Núñez a estar de tan mal humor".

"No entendemos por qué no se alegran de que este lunes el Gobierno de Castilla-La Mancha culmine esa recuperación de todos los derechos que fueron recortados y eliminados en la época de María Dolores Cospedal".

Asimismo, ha destacado que es el PSOE "quien garantiza realmente estos servicios públicos". "Además de recuperar la carrera profesional y devolver todos los derechos a los profesionales, el Ejecutivo de Page quiere garantizar que se mantendrá por ley esta carrera sanitaria".

"Ha sido un proceso en el que la Junta ha estado trabajando para devolver a los sanitarios todo aquello que les fue privado y robado a la sociedad en estos años", ha sentenciado.

"Más seguridad jurídica"

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, UGT fue el primero en confirmar, el pasado viernes, que el nuevo modelo de carrera profesional quedaría blindado por ley. Asimismo, adelantó que las negociaciones para su implantación comenzarán el próximo 29 de abril.

Para el sindicato, este hecho "aportará mayor seguridad jurídica" al derecho, ya que no estará regulado solo por decreto.