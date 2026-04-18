El PP de Castilla-La Mancha carga contra la idea de Page de armonizar impuestos: "Quiere tapar que es incapaz de bajarlos"

Carolina Agudo ha participado en un acto del PP en Yunquera de Henares (Guadalajara).

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado el "infierno fiscal" con que los gobiernos del PSOE han "condenado" a la región.

El principal partido de la región ha protestado contra un afán recaudatorio "que supone meternos permanentemente la mano en el bolsillo a todos los castellanomanchegos y que impide que la región sea competitiva frente a otras comunidades autónomas".

La dirigente popular ha contrapuesto esta situación con la política fiscal de la Comunidad de Madrid, donde, según ha indicado, "un gobierno del PP, serio y responsable, baja los impuestos a sus ciudadanos, pensando en las familias, en los autónomos y en las pymes".

En este contexto, ha asegurado que Castilla-La Mancha no compite con Madrid en reducción fiscal, sino con Cataluña. La paradójica competición que denuncia el PP consiste en "ver cuál de las dos comunidades fríe más a impuestos a los ciudadanos".

Agudo ha lamentado que en Castilla-La Mancha "los ciudadanos sean cada día más pobres y que sea más difícil abrir una empresa" porque el Ejecutivo que preside Emiliano García "frena" el desarrollo económico de una región con "un potencial importante desaprovechado".

En la misma línea, ha acusado a Page de ser "el gran defensor de la armonización fiscal", una medida que desagrada en el PP porque pretende que el resto de comunidades suban impuestos "para tapar que aquí él es incapaz de bajarlos".

La oposición ha tildado de "lamentable" que el Gobierno regional recaude centenares de millones de euros de los bolsillos de los ciudadanos "y a cambio reciban menos servicios".

No obstante, Agudo ha afeado que los ciudadanos castellanomanchegos sufran un "doble infierno fiscal" que se alimenta tanto de las políticas del Gobierno regional como de las del Ejecutivo central.

Al respecto, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ya va por más de 100 subidas de impuestos". En el otro lado, ha subrayado la creación de nuevos impuestos en la región, como el canon del agua.

Acto del PP en Guadalajara

Agudo ha visitado este sábado Yunquera de Henares (Guadalajara). Acompañada por el alcalde, Lucas Castillo, y otros representantes del partido en el municipio, la número dos de los populares en la región ha participado en el Congreso Local del PP.

Esta cita ha servido para "reforzar y fortalecer la ilusión y el compromiso" del PP con la localidad y de la agrupación municipal con el proyecto regional que lidera Paco Núñez.

"Estamos trabajando para lograr que dentro de un año seamos capaces de sacar ese socialismo que empeora los servicios en Castilla-La Mancha y darle un futuro de cambio de la mano del PP", ha zanjado.