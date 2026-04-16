Page visualiza que Castilla-La Mancha triplique los turistas que llegan desde el Cono Sur en tres años

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha marcado el objetivo de "triplicar el número de visitantes del Cono Sur, especialmente de Brasil, en los próximos tres años".

Page, que ha asistido a la feria de turismo ´WTM (World Travel Market) Latin America´ -principal foro turístico profesional de América Latina que se está celebrando en Sao Paulo (Brasil)- ha avanzado una estrategia para que Castilla-La Mancha alcance este objetivo.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado "perfectamente posible" llegar a esta meta, puesto que "hay mucho que crecer" en un momento en el que "está pujando muy fuerte todo Oriente" y donde "tenemos planteadas operaciones de promoción", pero en el que "no podemos desconocer" que Brasil constituye un potencial mercado de “220 millones de turistas”, ha subrayado.

De igual modo, Emiliano García-Page ha avanzado próximos contactos con el país brasileño ante el creciente interés detectado estos días relacionados con "nuestros parques temáticos" como "Toro Verde o Puy du Fou", en Cuenca y Toledo, respectivamente.

Además, ha reconocido que el turista de Brasil "aprecia muchísimo la gastronomía", especialmente la relacionada el "sector del vino" que al igual que ocurre con "el queso manchego", deben resultar de utilidad para "abrir nichos de mercado", ha incidido.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y Aránzazu Pérez Gil, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía en Sao Paulo.

Tras recorrer las instalaciones de esta feria en la que Castilla-La Mancha ha presentado sus alternativas diferenciales sobre patrimonio histórico y monumental, oferta cultural y paisajes singulares, el presidente autonómico ha reconocido el "incremento notable de la clase media" de "un país inmenso" como es Brasil, que cuenta con "una capacidad de renta que quiere consumir patrimonio, cultura”, por lo que “Europa en su conjunto y España, son preferentes", ha rematado en compañía de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Una treintena de reuniones

Precisamente, Franco ha explicado que la agenda de trabajo en este evento, donde Castilla-La Mancha ha sido la única comunidad autónoma con stand institucional, ha recogido una treintena de reuniones con operadores y profesionales de empresas turísticas de este territorio.

"Tenemos mucho que ofrecerle a los visitantes de Brasil, que buscan experiencias relacionadas con la cultura, la naturaleza o el patrimonio histórico, elementos muy presentes en la oferta turística regional, pero también otras experiencias relacionadas con la gastronomía, uno de los grandes componentes de nuestra oferta turística", ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.

En este contexto, Franco ha recordado el potencial de Brasil como mercado emisor de turismo, con más de 12 millones de viajes internacionales el pasado año, más de 700.000 de ellos a España, caracterizado por estancias largas y por la búsqueda de experiencias únicas junto con un gasto medio por persona de más de 2.100 euros en estos viajes, frente a los 1.300 euros del gasto medio del visitante internacional.

"Somos la primera región que viene con un estand institucional a WTM São Paulo, y eso es una muestra de la ambición que tenemos por ser un destino referente para un país con una gran capacidad emisora de turismo como Brasil", ha apuntado.

Balance de la misión

La participación en esta feria ha sido el último acto institucional al que ha asistido la delegación castellanomanchega durante las tres jornadas de trabajo que ha llevado a cabo en Brasil.

A este respecto, la consejera ha hecho un balance muy positivo de esta acción internacional, que ha girado en torno a la promoción de Castilla-La Mancha como destino turístico y a la generación de oportunidades y líneas de negocio para las bodegas de la región, que han tenido la ocasión de establecer reuniones directas con importadores vinícolas brasileños, en un mercado de consumo de vino creciente para el que se abren grandes posibilidades a raíz del acuerdo entre la UE y Mercosur que incluye la reducción drástica de aranceles.

"El balance de este viaje es muy positivo, porque hemos sido capaces de conectar como destino turístico con turoperadores y profesionales del sector y llevar a cabo contactos y encuentros al más alto nivel con otros estados de Brasil que son emisores muy importantes de turismo, además de abrir espacios de negocio y líneas de oportunidad para nuestros vinos, que pueden beneficiarse de las ventajas que va a ofrecer el acuerdo con Mercosur para penetrar en uno de los grandes mercados consumidores de vino en todo el mundo", ha zanjado la consejera.