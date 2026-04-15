El PP de Castilla-La Mancha atribuye el acuerdo de la carrera sanitaria a su "presión", aunque no descarta "trampas" del PSOE

El PP de Castilla-La Mancha ha felicitado a los sanitarios de la región por el acuerdo alcanzado con el Sescam para recuperar la carrera profesional. No obstante, el pacto se ha materializado "tarde, forzado y tras 11 años de engaños a los profesionales", ha asegurado Alejandra Hernández, portavoz del partido en la comunidad autónoma.

La principal fuerza de la oposición se ha felicitado de que "por fin" se haya recuperado "un derecho que nunca debió eliminarse". Sin embargo, "esta rectificación no borra años de decisiones injustas ni el daño causado a miles de sanitarios".

Los populares de la región se han arrogado "un gran logro" que han relacionado con su labor política. "Solo ha sido posible por la presión y las protestas de los profesionales y del PP de Castilla-La Mancha".

Más allá de la satisfacción por la mejora conseguida, Hernández ha anticipado un eventual riesgo. "Ahora toca llevar el acuerdo a buen puerto y estar muy vigilantes ante las posibles trampas del PSOE", ha advertido.

La representante de la oposición ha exigido "garantías, un calendario concreto y dotación suficiente", unas medidas que impedirán que el trato "no se quede en otra maniobra electoral sin recorrido real".

El PP vincula la firma del acuerdo con las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo año. Aunque "el muro levantado por Page contra la carrera profesional ha sido derribado", la actitud de "frontal rechazo y las negativas tozudas y reiteradas" del jefe del Ejecutivo regional pesan.

Hernández ha recordado que Page ha votado en contra de las propuestas en favor de la restauración de este sistema de promoción laboral "hasta en 63 ocasiones". Durante más de una década, el presidente regional ha desarrollado "una política de bloqueo mientras los profesionales reclamaban justicia, reconocimiento y estabilidad".

Sin embargo, "hoy intenta presentarse como quien soluciona el problema", ha lamentado la portavoz del PP en la región, quien ha afeado los "argumentos contradictorios" de los que se ha servido el Gobierno autonómico para demostrar un rechazo sostenido que, en última instancia, "han desmentido los hechos".

El principal partido de la oposición ha refrescado los argumentos expuestos por el Ejecutivo del PSOE para negarse a aplicar un marco que este martes quedó convenido entre Sanidad y los sindicatos.

"Primero nos dijo que sin un nuevo modelo de financiación autonómica no se podía implantar la carrera profesional sanitaria: era falso, hoy se demuestra que se podía hacer perfectamente", ha afirmado Hernández.

"Después aseguró que implantarla supondría despidos en el sistema sanitario: también era falso, hoy vemos que no hay ningún despido asociado a esta medida", ha continuado.

"Hace apenas un mes, el propio Gobierno defendía que era imprescindible aprobar una nueva ley para poder aplicarla: hoy queda claro que tampoco era cierto, porque han cerrado un acuerdo directo con los profesionales sin necesidad de esa ley", ha añadido.

"Page ha construido durante años una cadena de excusas para no cumplir con los sanitarios: hoy ha quedado demostrado que todo era mentira", ha rematado.

Con "miedo" a las urnas

La portavoz del PP regional cree que el marco de entendimiento "no nace de la voluntad de mejorar la sanidad, sino del miedo de Page a perder las próximas elecciones autonómicas".

Según Hernández, el presidente de la comunidad "ha visto que los sanitarios estaban movilizados, que el PP había tomado la iniciativa política y que esta situación le podía suponer un coste electoral inasumible".

Desde el partido que preside Paco Núñez cuestionan las verdaderas intenciones de un acuerdo que durante mucho tiempo parecía lejano. "A Page le preocupa muy poco la sanidad; lo que le preocupa es su supervivencia personal".