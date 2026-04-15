Castilla-La Mancha moviliza 23 millones de euros para tratamientos selvícolas que prevengan incendios forestales en verano

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una partida de 23 millones de euros destinada a tratamientos selvícolas en 15.000 hectáreas de monte de la región con el objetivo de prevenir incendios forestales durante el verano.

Según ha informado la consejera portavoz, Esther Padilla, en la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos acordados, se trata de acciones complementarias a las que realiza el personal de la empresa pública Geacam.

Concretamente, estas ayudas cubren labores de poda, desbroces, quemas selectivas y mantenimiento de cortafuegos, a las que pueden adherirse tanto ayuntamientos como propietarios de terrenos forestales.

Cada solicitante opta a un máximo de 3.000 euros por hectárea hasta llegar al tope de 40.000 euros.

Durante su intervención, Padilla ha explicado que este programa no se limita a una intervención puntual, sino que forma parte de una "planificación a medio plazo" que posibilita que estos trabajos puedan desarrollarse entre 2027 y 2029 para que estas labores de limpieza y mantenimiento del monte tengan continuidad en el tiempo.

Recursos europeos

Respecto a la financiación, la portavoz ha desgranado que el 80 % de los fondos procede de la Unión Europea, el 14 % los aporta el Gobierno regional y el 6 % restante el Gobierno de España, lo que demuestra la "capacidad para captar y gestionar recursos europeos" de la Junta, ha reivindicado Padilla.

Por otro lado, la portavoz ha detallado que las actuaciones sobre estas 15.000 hectáreas se unen a las otras 13.000 sobre las que trabaja Geacam y que permitirán a Castilla-La Mancha acercarse a las 30.000 hectáreas tratadas.

Padilla también ha destacado que este trabajo preventivo, unido a la capacidad de respuesta de los equipos de extinción, permiten que el 85 % de los incendios registrados en Castilla-La Mancha se queden en conatos.

Por último, la consejera también ha puntualizado que desde el año 2016, la inversión en políticas de prevención ha pasado de 81 a 136 millones de euros, una inversión que "no solo sirve para proteger el medio rural", sino que ayuda a "fijar población y generar empleo" en zonas sensibles a la despoblación.